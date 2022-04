Sulle nostre pagine abbiamo spesso affrontato temi estremamente delicati riguardo la salute, parlando anche di prevenzione e lotta dei tumori. Anche se i dati sulla mortalità e l’incidenza sarebbero in diminuzione, anche grazie al progresso scientifico, queste malattie sono sempre una bestia nera.

Ancor di più lo sono quei tumori silenziosi che non presentano sintomi iniziali, come ad esempio quello al pancreas. In questo articolo ne vedremo altri che condividono la stessa caratteristica, ma attaccano un’altra parte del corpo sovraesposta, ossia la pelle.

Tra i tumori della pelle più conosciuti e aggressivi troviamo sicuramente il melanoma. Quest’ultimo si sviluppa dai melanociti, che sono le cellule responsabili della produzione di melatonina.

Tuttavia, il melanoma non è l’unica forma tumorale della pelle. Infatti, ce ne sono altre ancora più frequenti di questa, come il carcinoma basocellulare e il carcinoma squamocellulare. Vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono le principali strategie di prevenzione secondo la fondazione AIRC.

Potrebbero comparire dopo i 50 anni e senza manifestare sintomi questi tumori silenziosi e molto diffusi

I carcinomi basocellulari, o basaliomi, si originano dalle cellule basali, nello strato più profondo dell’epidermide. Essi sono diffusissimi e potrebbero insorgere maggiormente dopo i 50 anni, anche se non sono da escludere casi nella popolazione più giovane.

Le parti del corpo più colpite potrebbero essere il naso, il collo e il tronco, che sono anche quelle più esposte ai raggi solari. Oltre all’età, tra i maggiori fattori di rischio troviamo:

quelli fenotipici, con un rischio maggiore per i soggetti con pelle, occhi e capelli chiari;

quelli ambientali, correlati con l’esposizione prolungata alle radiazioni ultraviolette dei raggi solari senza l’ausilio delle opportune protezioni. In questo senso, rientrano anche le radiazioni ultraviolette di lettini e lampade abbronzanti.

I carcinomi squamocellulari si originano da cheratinociti e potrebbero svilupparsi, in egual misura, nelle parti del corpo e nei soggetti riportati sopra. In questa forma tumorale, tuttavia, giocherebbe un ruolo fondamentale anche il sistema immunitario. Infatti, il carcinoma squamocellulare potrebbe insorgere maggiormente nei soggetti trapiantati, in cura con terapie immunosoppressive. Un altro elemento di rischio, invece, potrebbe essere il contagio con il Papilloma Virus.

Noduli e principali sintomi negli stadi più avanzati

Quindi, abbiamo appena visto che questi carcinomi potrebbero comparire dopo i 50 anni e senza sintomi, almeno iniziali. Tuttavia, negli stadi più avanzati potrebbero comparire sanguinamenti, prurito e dolore.

I segni più evidenti di queste forme tumorali, quindi, sarebbero la comparsa, o la trasformazione, di lesioni e macchie sulla pelle. In genere, i carcinomi basocellulari appaiono come piccoli noduli, o come chiazze rosa, che aumentano lentamente di dimensione. I carcinomi spinocellulari, invece, appaiono ugualmente come dei noduli, ma presentano aree con bordi più alti e una depressione centrale.

Strategie di prevenzione

Per quanto riguarda le strategie di prevenzione, per ridurre il rischio di contrarre queste forme tumorali bisognerebbe proteggersi dai raggi ultravioletti. Ciò vuol dire evitare di esporsi nelle ore più calde, soprattutto in estate, e utilizzare occhiali scuri, cappello e un’adeguata protezione per la pelle.

Inoltre, è fondamentale evitare sostanze dannose come l’arsenico e controllare la propria pelle periodicamente, con opportune visite dermatologiche.

Lettura consigliata

Rossore, prurito e secchezza della pelle, potrebbero essere i primi segnali di quest’infiammazione cronica da non sottovalutare