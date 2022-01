Si dice che ciascuno di noi nasca con un talento innato, che se ben sfruttato può farci avere grandissimo successo. Tuttavia, ci sono anche degli aspetti del nostro carattere che possono fare la differenza, come ad esempio la determinazione o l’intelligenza emotiva.

Oggi conosciamo in particolare due aspetti che sono tipici di tante persone che hanno raggiunto grandi obiettivi. Chissà, potremmo scoprire di essere destinati a grandi cose. Come vedremo, infatti, potrebbero bastare queste due curiose caratteristiche per capire se una persona avrà successo nella vita.

L’accuratissimo metodo

Oggi ci serviamo di un metodo molto utilizzato e preciso per comprendere la personalità di qualcuno. Usiamo il cosiddetto indicatore Myers-Briggs, che tramite un test di personalità inserisce ciascuna persona in un “tipo psicologico” ben preciso. Ci sono ben 16 tipi psicologici e noi ne approfondiamo uno, ovvero “l’ispettore”.

Le persone di questo tipo tendono ad essere riservate e ad avere pochi amici intimi. Inoltre, sono persone pratiche e che non si perdono in dettagli teorici. Gli ispettori, poi, si affidano molto alla razionalità per prendere decisioni e raramente usano i sentimenti per decidere. Inoltre, sono persone molto brave a pianificare e a prendere decisioni in tempo, invece di procrastinare.

Potrebbero bastare queste due curiose caratteristiche per capire se una persona avrà successo nella vita

Queste sono insomma le caratteristiche generali degli ispettori, che però possono variare abbastanza da persona a persona. Ci sono, tuttavia, due caratteristiche molto precise che rendono gli ispettori adatti ad avere successo.

Gli ispettori, infatti, sono molto spessi molto calmi, anche se messi sotto pressione. Per questo, riescono sempre a prendere le migliori decisioni in breve tempo. Inoltre, sono molto adattabili e sanno fare un sacco di cose diverse. Per loro non c’è nessuna sfida troppo difficile, se affrontata con la giusta razionalità.

L’ottima capacità di prendere decisioni con calma e la varietà di abilità dell’ispettore li preparano a un grande successo nella vita. Infatti, alcune grandissime personalità rientrano in questo tipo, tra cui l’imperatore Ottaviano, il primo presidente degli USA George Washington e anche la Regina Elisabetta.

Insomma, persone che hanno ottenuto un grande potere e che hanno avuto un impatto enorme sul Mondo. Se dunque siamo individui razionali, che non si fanno prendere troppo dai sentimenti e che sanno adattarsi e fanno tante cose diverse, forse anche noi possiamo sperare di diventare, un giorno, persone importanti.

