Le persone che fanno una vita sedentaria sono aumentate drasticamente negli ultimi anni. Il sempre più diffuso smart working ci costringe a stare seduti alla scrivania per diverse ore al giorno. E facendo pochissimo movimento tendiamo ad ingrassare di più perché non bruciamo abbastanza calorie. Inoltre potremmo assumere posizioni scorrette che potrebbero causarci non pochi dolori fisici.

Tunnel carpale, mal di schiena e mal di collo

I lavoratori costretti alla scrivania possono soffrire spesso di alcuni dolori. Mal di schiena che si dirama fino al collo dovuto ad una postura non sempre corretta. O la testa piegata in avanti per guardare i nostri tablet o smartphone che provoca le rughe da Teck Neck. Ma anche il classico dolore al polso che potrebbe anche sfociare nella sindrome del tunnel carpale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Potrebbero bastare 3 minuti al giorno per sciogliere il collo e allontanare i dolori cervicali

Quindi cosa si può fare per migliorare il nostro tenore di vita e non sentirsi sempre doloranti e malconci? In un articolo precedente abbiamo illustrato 4 movimenti da fare da seduti in smart working per evitare dolori alla schiena. Oggi vedremo qualche esercizio da fare per migliorare la mobilità del collo.

Il primo movimento è molto semplice

Basterà stare seduti con le spalle ben dritte e guardare a destra e sinistra. Ruotando la testa da un lato all’altro cercando di spostarla il più possibile, ma senza esagerare e farsi male. È probabile che riusciremo meglio da un lato piuttosto che dall’altro, ma è assolutamente normale. Continuiamo per 30 secondi.

Successivamente mettiamo le mani incrociate all’altezza del seno e muoviamo la testa prima indietro e poi avanti. Continuiamo sempre per 30 secondi. Nella stessa posizione ora inclineremo la testa da entrambi i lati come se dovessimo tirare l’orecchio verso l’alto. Sentiremo il muscolo del collo sciogliersi.

Ecco infine gli ultimi due

La durata è sempre di 30 secondi per movimento. Questa volta ci concentriamo sul mento, portiamo la testa indietro ritraendo il mento. Pensiamo all’immagine di quando apriamo per sbaglio la fotocamera frontale del telefono e ci vediamo con la faccia più grossa. E poi riportiamo la testa in avanti. L’ultimo invece è un po’ più impegnativo per alcune persone ma non troppo difficile. Dovremo spostare la testa a destra e sinistra ma guardando sempre dritto e alzando la spalla di riferimento.

Quindi ecco che potrebbero bastare solo 3 minuti al giorno per sciogliere il collo e allontanare i dolori cervicali. Il bello di questo set di esercizi è che non abbiamo bisogno di nessuna attrezzatura. Possiamo farli tranquillamente seduti su una sedia e l’unica cosa che ci servirà è un cronometro. Se non ne abbiamo uno, basterà usare il timer che abbiamo sul telefono o anche quello della cucina.

Approfondimento

Quasi tutti stanno correndo il rischio serio di essere vittime di più disturbi fisici