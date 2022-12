Potrebbe sembrare una sorpresa ma tra i vini che portiamo tavola ci sarebbero i migliori al Mondo

Si avvicinano le feste ed è tempo di mettere mano al portafoglio anche nella scelta di vini e spumanti. Quale scegliere? Quale portare in tavola? Scopriamolo insieme.

Mai come quest’anno, conviene scegliere i supermercati con il miglior rapporto qualità prezzo, anche nella spesa di ciò che berremo a tavola. E, capita proprio a fagiolo, come si dice in termine popolare, una ricerca del prestigiosissimo New York Times, che metterebbe nella lista dei top 20 5 vini italiani. Ma la cosa ancora più interessante è che questi vini non supererebbero assolutamente i 15/20 euro a bottiglia. Andiamo subito alla scoperta di queste bottiglie con cui potremmo stupire i nostri ospiti durante le feste. Senza dimenticare però che tutti i vini italiani sono di qualità eccelsa.

Una sorpresa clamorosa in cima alla classifica

Con buona pace dell’eterno derby tra Italia e Francia, quest’anno secondo alcuni Esperti mondiali, il vino migliore al Mondo arriverebbe addirittura dai Paesi Baschi. Dal nome difficilmente pronunciabile, ma con un gusto rinfrescante e frizzante, il Txakolina non supera i 20 euro a bottiglia. Tornando alla nostra Italia, origini davvero antichissime che risalgono al Rinascimento per il primo vino italiano secondo il New York Times. È un vino rosso con uva tanica e affumicata, l’Odoardi Calabria, così piacevole e dal costo assolutamente contenuto, circa 15 euro. Un giusto riconoscimento al lavoro di questa rinomata azienda vitivinicola.

Potrebbe sembrare una sorpresa ma tra i vini che portiamo tavola ci sarebbero aziende italiane al Top

Feudo Montoni Sicilia, perfetto per accompagnarsi al pesce e ai crostacei è consigliato per gli amanti del vino secco, ma vivace. Precede in classifica un Verdicchio, il Fattoria San Lorenzo, apprezzato per la sua coltivazione biodinamica. Per entrambi, prezzi assolutamente abbordabili, attorno ai 10 euro. Da notare che entrambi si collocano in una fascia di vini dominata da quelli australiani e macedoni. Per gli appassionati di vitigni alternativi.

La Valle D’Aosta non teme confronti

Potrebbe sembrare una sorpresa ma tra i vini che portiamo tavola ci sarebbero i migliori al Mondo e uno è valdostano. È il Grosjean Vallee d’Aoste Torrette 2019, vivace e dal sapore del rosso italiano, basato su uve locali, tra cui il Doucet. Non ci spostiamo di tanti chilometri per l’ultimo vino presente nella classifica dei top 20, secondo i critici americani.

È il Dolcetto d’Alba della Cascina Fontana, azienda familiare, che propone questo prodotto rinomato dal sapore tradizionale, ma nello stesso tempo genuino e piacevole. Anche qui prezzi variano tra i 15 e i 20 euro a bottiglia. Altri vini italiani di valore potremmo acquistarli approfittando della visita ad alcuni splendidi mercatini natalizi.