Tutti gli agrumi hanno il potere di catapultarci in un attimo al profumo d’estate. Il loro aroma fresco e un po’ pungente sa proprio di sole e belle giornate allietate dalla brezza. C’è il più conosciuto limone accompagnato dall’arancia, ma anche i mandarini o il cedro.

Tutti agrumi che hanno un sapore diverso ma che si sposano benissimo con tante preparazioni. In realtà però ci sono alcune varietà meno conosciute che meriterebbero la nostra attenzione. Ad esempio il lime che negli ultimi anni si è guadagnato un posto d’onore nella classifica dei nostri agrumi preferiti. Ma c’è anche un agrume coltivato nel Sud Italia che non tutti conoscono ed è un vero peccato.

Se coltivato per la precisione nella provincia di Reggio Calabria vanta anche del marchio DOP. La Denominazione di Origine Protetta è un marchio attribuito dall’Unione Europea a determinati alimenti. Questi devono avere caratteristiche peculiari che dipendono esclusivamente o essenzialmente dal territorio di produzione.

Potrebbe ridurre il colesterolo questo profumatissimo agrume che non tutti mangiano ma che è ottimo per questo risotto

L’agrume di cui stiamo parlando è il bergamotto, il frutto del Citurs bergamia. Ne esistono tre cultivar principali, il femminello, il castagnaro e il fantastico. Questo agrume ha diverse proprietà che lo accomunano agli altri suoi parenti più prossimi. Ma come riportato dall’Istituto Humanitas recenti ricerche scientifiche avrebbero evidenziato una sua particolare potenzialità. La capacità di ridurre i livelli di colesterolo cattivo, cioè il colesterolo LDL. Un’efficacia addirittura paragonabile a quella delle statine.

In genere questo agrume viene utilizzato soprattutto in cosmesi che ne sfrutta il suo olio essenziale. Proprio quest’olio essenziale sembrerebbe avere molti benefici anche per tenere a bada i trigliceridi.

Viste le potenziali proprietà del bergamotto vediamo ora come usarlo per preparare un delizioso e facile risotto.

Ingredienti:

2 bergamotti;

200 gr di riso Carnaroli;

250 ml circa di brodo vegetale;

2 foglie di basilico;

olio EVO;

sale q.b.

Procedimento:

Spremiamo i bergamotti, ricaviamone il succo e teniamolo da parte. Intanto in una padella versiamo un po’ di olio EVO e facciamo tostare il riso;

Aggiungiamo il succo di bergamotto e facciamolo sfumare a fiamma alta;

Versiamo il brodo e lasciamo cuocere il riso mescolando frequentemente per amalgamarlo bene. Se necessario aggiustiamo di sale e aspettiamo che si addensi;

Una volta pronto serviamolo con un filo d’olio, il basilico spezzettato a mano e la buccia grattugiata di bergamotto.

Insomma, potrebbe ridurre il colesterolo questo profumatissimo agrume non molto conosciuto. Abbiamo visto le sue proprietà però perché rinunciare al suo profumo inebriante. Utilizziamo la buccia rimasta per essiccarla e aggiungerla al nostro pot-pourri fai da te. Infatti questo agrume viene spesso utilizzato anche nelle fragranze proprio per il suo profumo vitale e gioioso.

Approfondimento

Chi l’avrebbe mai detto che il profumo che scegliamo ci dice quali sono le nostre qualità