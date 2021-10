Le spezie sono delle sostanze aromatiche di origine vegetale che hanno il compito di insaporire gli alimenti e le bevande. Fin dai tempi antichi erano largamente utilizzate non solo in campo alimentare, ma anche in ambito farmaceutico e cosmetico.

Ogni spezia ha un sapore unico e inconfondibile. Sono molto apprezzate sia per le proprietà organolettiche che per i benefici che apportano all’organismo. Ad esempio, in un precedente articolo ci siamo occupati di questa spezia che aiuta a digerire e a mantenere la pelle giovane.

Una spezia dalle origini antichissime

Le spezie sono una grande ricchezza, aiutano ad esaltare il sapore dei piatti e fanno bene alla salute. Proprio per questo, oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare della cannella. Una spezia dal sapore unico e dal profumo che ricorda l’autunno, le tisane e il periodo natalizio.

Proviene dall’Asia ed è una delle spezie più antiche, già conosciuta dagli antichi Egizi e Greci. A differenza delle altre spezie, non si ricava dal seme o dal frutto, ma dalle parti legnose dell’albero, che vengono essiccate e ripulite. In commercio si può trovare in polvere o sotto forma di bastoncino.

Potrebbe ridurre gli attacchi di fame e combattere la stitichezza questa spezia dal profumo autunnale

La cannella è una delle spezie più utilizzate in cucina e ha tantissime proprietà benefiche. Ad esempio, abbinata a questo alimento può riattivare il metabolismo lento.

Ma non solo, secondo gli esperti, potrebbe ridurre gli attacchi di fame e combattere la stitichezza questa spezia dal profumo autunnale.

Infatti la cannella sarebbe in grado di calmare efficacemente la fame, controllando i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre rallenterebbe lo svuotamento gastrico e aiuterebbe anche a mantenere il peso corporeo nella noma. La presenza di numerose fibre migliorerebbe il funzionamento dell’intestino, aiutando in modo naturale a contrastare la stitichezza.

Ma facciamo attenzione perché la cannella potrebbe nuocere alla salute, quindi meglio non abusarne e consultare il medico prima di intraprendere iniziative personali.

Quali sono i suoi usi in cucina

La cannella è una spezia molto utilizzata in cucina. Grazie al suo sapore piccante e dolciastro, può essere accostata a piatti dolci e salati.

È perfetta per aromatizzare creme, dolci al cucchiaio, biscotti. Possiamo aggiungerla alle bevande calde come il caffè o le tisane.

La cannella si sposa anche perfettamente con i piatti salati. Carne e pesce in particolare, ma anche risotti e verdure.