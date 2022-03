Quando leggiamo articoli di salute e benessere sul web dobbiamo sempre fare attenzione alle fonti. Devono essere sempre attendibili e basate su siti credibili e conosciuti. Con pareri medici e specialistici certi e riscontrabili. Premettiamo che il prodotto che vedremo oggi è in piena attenzione scientifica. Nel senso che potrebbe avere delle ottime virtù, in parte sperimentate e in parte ancora in laboratorio.

Un olio che dalla cosmetica arriva alla tavola

Non fa ancora parte della nostra tradizione, ma l’olio di semi di zucca è invece parte integrante di molte culture. Soprattutto nell’Europa dell’Est. Dove, oltre a essere usato a tavola è da tempo conosciuto come alleato in ambito cosmetico. La sua caratteristica principale è quella di contenere il cosiddetto “acido linoleico”, più conosciuto perché fa parte del gruppo di grassi essenziali omega 6. Un potente antiossidante che la scienza appoggerebbe per le sue qualità benefiche a favore del cuore e contro l’invecchiamento cellulare. L’olio di semi di zucca è particolarmente ricco anche di:

vitamine;

sali minerali.

Potrebbe innalzare il colesterolo buono combattendo quello cattivo questo olio davvero poco usato che la scienza starebbe studiando per le sue virtù salutari

Come ricordato dagli scienziati che lo stanno studiando, questo olio avrebbe la capacità di cercare di innalzare il colesterolo buono, abbassando quello cattivo. Ma gli attuali studi a disposizione sono ancora in fase di completamento. Questa azione benefica di contrasto al colesterolo sarebbe merito dei “betasteroli”, sostanze che farebbero bene anche alla salute della prostata. Allo studio dei ricercatori anche la possibilità che queste sostanze, simili agli estrogeni, ne compensino la carenza nelle donne che affrontano la menopausa.

Come utilizzarlo in cucina

Potrebbe innalzare il colesterolo buono combattendo quello cattivo, anche utilizzandolo a tavola. È recentissima la notizia che, a causa della guerra in Ucraina, starebbero già scarseggiando le scorte di olio di girasole. Ecco, allora che l’olio di semi di zucca potrebbe rivelarsi una scoperta per la tavola. Anche, se più indicato per il condimento delle insalate, delle verdure e nella marinatura della carne e del pesce.

