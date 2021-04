La primavera risveglia gli animi, dà allegria e fa venir voglia di osare. Scoprire le gambe e indossare vestiti e gioielli dai modelli audaci sono le prime cose che ogni donna desidera con l’arrivo della bella stagione. In un recente articolo (si veda questo link) si è parlato dell’abbinamento gonna-sneakers, perfetto per ogni occasione, sia essa elegante o sportiva.

Oggi ci concentreremo su un altro punto fondamentale del nostro outfit: un accessorio particolare. Non più abiti o scarpe, bensì gioielli. Uno nello specifico ci è molto a cuore in questa primavera 2021 e siamo certi che chiunque lo indosserà farà un figurone. Inoltre, si tratta di un must degli anni ’90 che è tornato di moda da circa un biennio e che adesso sta letteralmente spopolando. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Potrebbe già trovarsi nel nostro cassetto dell’adolescenza l’accessorio glamour che risalta il viso e dona femminilità

Parliamo di una collana, una di quelle amate dalle giovani ma anche dalle donne adulte. Le più famose case di moda hanno mostrato sulle passerelle delle varie fashion weeks questo accessorio glamour che sta bene proprio su tutte.

Non è però una classica collana quella che ha attirato la nostra attenzione, bensì è la collana a girocollo detta anche choker.

Quante ragazzine tra la fine anni degli ’90 e i primi del 2000 portavano i choker neri elasticizzati e li sfoggiavano come fossero delle vip. La storia di questo tipo di collana risale addirittura al ‘700 e trova le sue origini in territorio francese. Nato per esaltare il contrasto tra la pelle bianca tipica di quel tempo ed il particolare tessuto che la caratterizza, oggi ne conosciamo diversi modelli.

Dalle passerelle a casa nostra

Giusto per fare un esempio, Dior propone choker in metallo color oro a maglie grandi, piccole o alternate e unite da un ciondolo. Proprio il ciondolo è la parte che potremmo definire “nuova” rispetto a 25 anni fa, quando la collana era lineare e ad un solo filo.

In tessuto o in metallo, larga o fine, con o senza ciondolo, il choker mette in evidenza sia il viso che soprattutto il collo. Potrebbe già trovarsi nel nostro cassetto dell’adolescenza l’accessorio glamour che risalta il viso e dona femminilità, quindi cosa aspettiamo a cercare?