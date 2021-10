Cosa c’è di meglio della semplicità, di ricette semplici e sfiziose, da preparare con pochi ingredienti e in pochi minuti? Se poi gli ingredienti sono anche economici, allora abbiamo fatto bingo.

Dedicarsi alla cucina, realizzando qualcosa di originale per noi e per la nostra famiglia, fa bene alla mente e al cuore. È per questo motivo che oggi suggeriremo ai nostri Lettori la ricetta facile e buonissima dei calzoncini al prosciutto, veloce e adatta a tutti.

Una ricetta da far venire l’acquolina in bocca e che possiamo sfruttare in tantissime occasioni. Per una festicciola di adulti e piccini, per un aperitivo in casa o come antipasto. E perché no, possibilmente anche per una merenda golosa. Vediamo come prepararlo in poco tempo e con tanto divertimento.

Potrebbe farli anche un bambino questi calzoncini al prosciutto invitanti e deliziosi

Per circa sei persone ci serviranno:

due strati di pasta sfoglia, bianca o integrale a seconda dei gusti;

due etti di prosciutto cotto;

due mozzarelle o 200 grammi di un altro formaggio a pasta molle;

un tuorlo d’uovo.

Per prima cosa, tagliamo la sfoglia formando dei cerchi di medie dimensioni e farciamoli con una fetta di prosciutto. Facciamo scolare la mozzarella, tagliamola a pezzetti e aggiungiamoli in ogni cerchio sfoglia con sopra il prosciutto. È importante far scolare il formaggio, poiché rischia di perdere troppa acqua e di rendere pasta umida e molle.

A questo punto, chiudiamo il calzoncino, facendo attenzione a pigiare bene sui bordi per evitare che si apra durante la cottura. Prima di infornarlo, spennelliamo il tuorlo d’uovo.

In forno e nel pancino

Inforniamo a 180 gradi per mezz’ora e lasciamo raffreddare per altri cinque minuti.

Potrebbe farli anche un bambino questi calzoncini al prosciutto invitanti e deliziosi, ecco quanto sono facili.

Possiamo anche farcirli con ingredienti diversi, magari sostituendo al prosciutto cotto un altro tipo di salume. Fesa di tacchino, mortadella e formaggi come il camembert o il gorgonzola, ad esempio. Attenzione al crudo, perché rischiamo di ottenere letteralmente un pezzo di sale dopo la sua cottura in forno.

In alternativa, potremmo aggiungere pomodorini e altri ortaggi, tra cui zucchine e melanzane a pezzetti. Insomma, esistono tantissimi modi per creare un aperitivo o un buffet per grandi e bambini, originale e perché no, anche amico del benessere. In fondo, se optiamo per la sfoglia integrale e un ripieno di verdure, non si potrà dire di cucinare e mangiare in modo poco light. Gusto e benessere in un’unica ricetta, cosa volere di più.

