Cucinare sempre gli stessi piatti, alla lunga, potrebbe stufare ed annoiare sia chi li prepara sia chi li mangia. Per questo motivo, ogni tanto, bisogna anche sperimentare, cercare di fare qualcosa di nuovo, anche per stupire i commensali.

Il piatto che prepareremo oggi, ad esempio, ha come protagonista il salmone affumicato, ma non sarà la solita pasta con la panna. Anzi, questa preparazione metterà alla prova non solo la fantasia, ma anche le proprie capacità tecniche in cucina.

Infatti, spiegheremo passo dopo passo come realizzare dei deliziosi ravioli fatti in casa, seguendo la classica ricetta della nonna.

Potrebbe far sbalordire anche i giudici televisivi più severi questo primo piatto autunnale dalla bontà indiscussa

Ingredienti per l’impasto dei ravioli:

500 grammi di farina 00;

4 uova;



Per il ripieno, invece, ci serviranno:

500 grammi di ricotta asciutta;

350 grammi di salmone affumicato;

erba cipollina.

Infine, per il condimento avremo bisogno di:

100 millilitri di olio extra vergine di oliva;

100 grammi di pistacchi;

spicchio d’aglio;

succo di 3 limoni, o di bergamotto;

sale.

Procedimento

Iniziamo col preparare l’impasto dei nostri ravioli. Su una spianatoia versiamo la farina e facciamo la classica fontana in cui andremo ad inserire le uova intere ed un pizzico di sale.

Cominciamo a battere le uova con una forchetta e man mano uniamo tutta la farina e continuiamo ad impastare. Se durante la procedura l’impasto dovesse risultare troppo secco, basterà aggiungere un po’ di acqua.

Quando l’impasto sarà compatto e liscio, avvolgiamolo in una pellicola trasparente e lasciamo riposare per una ventina di minuti.

Nel frattempo possiamo preparare il ripieno. In un mixer versiamo il salmone affumicato, la ricotta precedentemente lasciata a scolare e l’erba cipollina. Iniziamo a frullare fino ad ottenere un composto omogeneo ed inseriamolo all’interno di una sac à poche.

Ora stendiamo la pasta, con l’aiuto di un mattarello o di una macchinetta apposita, in maniera tale da ottenere una sfoglia sottile ma non trasparente. Una volta realizzata, disponiamo dei mucchietti di ripieno ben distanziati tra loro ed iniziamo a dividere i vari ravioli. Dopo di che, richiudiamoli nella forma preferita e sigilliamoli, aiutiamoci anche con dell’acqua. Nel frattempo, facciamo bollire dell’abbondante acqua salata e facciamo cuocere i ravioli per circa 7 o 8 minuti.

A questo punto, non ci resterà che riscaldare l’olio in una padella con l’aglio e l’erba cipollina. Poi spegniamo il fuoco, versiamo il succo di limone e con una frusta mescoliamo con energia fino a creare un’emulsione cremosa. Una volta pronti i ravioli, versiamoli all’interno del sughetto ed iniziamo a mantecarli per amalgamare bene tutti i sapori. Prima di servire, spolveriamo della granella di pistacchi. Così facendo, potrebbe far sbalordire anche i giudici televisivi più severi questo primo piatto autunnale dalla bontà indiscussa.