Potrebbe essere vicina un’esplosione di prezzo per il Bitcoin e per le criptovalute. Perchè arriviamo a questa conclusione? Come spesso abbiamo scritto su queste pagine, il futuro dei pagamenti e della circolazione dei soldi troverà un “posto” anche attraverso le criptovalute. Quindi quando pensiamo a quello che potrebbe essere il mondo finanziario fra 10 anni, non escludiamo un posto alle monete digitali tranne che frattanto nasca qualche altra rivoluzionaria invenzione nel settore.

Il Bitcoin (BTC EUR) in data odierna quota a 8.394,9 -0,70%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 3.512,21 ed il massimo a 9.676,86.

Negli ultimi anni le quotazioni hanno segnato il minimo di 2.765,43 ed il massimo a 14.358,20. Considerando le performance di diversi mercati finanziari, dai minimi di marzo, il Bitcoin insieme ad altre criptovalute ha segnato una perfomance davvero straordinaria +139%.

Cosa attendere da ora in poi? Potrebbe essere vicina un’esplosione di prezzo per il Bitcoin e per le criptovalute.

La moneta digitale è giunta ad un punto nodale

Se andiamo a considerare il massimo di 16.670,70 del gennaio 2018 e lo uniamo con quello di 12.198,90 del giugno 2019 e poi di 9.676,86 del febbraio 2020, osserviamo che questa linea (trend line) passa millimetricamente sui livelli di massimo raggiunti nelle ultime due settimane (9.298,17).

Questo significa che una chiusura giornaliera superiore a quest’ ultimo livello potrebbe far decollare, anzi esplodere le quotazioni con un imprinting verso nuovi massimi rispetto ai 16.670.

In poche parole, c’è elevata probabilità che superata l’area di 9.298,17, il prossimo obiettivo a 6/9 mesi possa essere nuovi massimi storici. In base alle tecniche di analisi classica, in corso sembra proprio essere uno pattern con obiettivo fra 18.100/18.890 per/entro dicembre 2021 con un potenziale apprezzamento di oltre il 100% dai livelli attuali.

Cosa fare e come comportarsi?

Ai livelli attuali si potrebbe comprare il Bitcoin con stop loss a 7.480 oppure attendere una chiusura settimanale superiore ai 9.676,86 prima di intervenire in acquisto.

Si procederà per step.