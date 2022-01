Ci stiamo riferendo ad una pandemia che sta colpendo i suini ossia la peste africana. Molti di noi penseranno che non ci riguarda ed in effetti non si trasmette all’uomo come conferma il Ministero della Salute. In realtà anche noi cittadini siamo coinvolti per diversi aspetti: abbiamo alcuni divieti da osservare e possiamo aiutare ad arginare la pandemia.

Vediamo quindi in cosa consiste il nostro ruolo.

Potrebbe essere una App ad arginare la pandemia che non è il Covid ma che non va sottovalutata

La peste suina africana, abbreviata PSA, avrebbe fatto registrare in Italia il suo primo caso positivo. Il 7 gennaio si è accertato un caso in un allevamento di Ovada nell’alessandrino. La diffusione è virale e interessa maiali e cinghiali. Purtroppo la percentuale di mortalità fra i suini è molto elevata fra il 90 e il 100%. In caso di focolaio in allevamenti, non ci sono alternative se non abbattere la totalità dei capi. I cinghiali sono l’aspetto più preoccupante soprattutto perché allo stato brado.

Divieti di alcune attività all’aperto in alcuni Comuni

In ben 114 Comuni delle Province di Alessandria, Genova e Savona, la zona interessata dai casi italiani di infezione accertata, sono stati emanati dei divieti. Attività come la caccia, la raccolta funghi e tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking vengono espressamente vietate. Stessa sorte riguarda le “altre attività che prevedono l’interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti”. Non solo divieti però! Il cittadino può svolgere anche un ruolo attivo, sia a livello preventivo, sia a livello di segnalazione.

Cosa può fare il comune cittadino?

Per prima cosa occorre non abbandonare mai residui alimentari di carne fresca, cotta o stagionata all’aperto soprattutto se non sono certificati. Bisogna assicurarsi di chiudere bene il cassonetto dei rifiuti dell’organico. Questi rifiuti, se abbandonati, potrebbero essere veicolo di contagio per animali sani.

Inoltre possiamo diventare dei segnalatori efficienti nel caso ci imbattessimo in una carcassa di cinghiale. Come sappiamo i cinghiali, in questi anni, si sono avvicinati molto alle città e non è raro avvistarli anche sulle strade urbane. Se trovassimo un esemplare privo di vita potremmo agire come segue:

avvertire l’Azienda Sanitaria Locale, i Carabinieri Forestali o le Forze dell’Ordine;

segnalare il ritrovamento con l’App iMammalia.

Questa Applicazione per Mobile si sviluppa con il finanziamento dell’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Questa App, completamente gratuita serve a segnalare i mammiferi europei, vivi o in questo caso privi di vita.

In Serbia la segnalazione del primo caso di infezione della Peste Suina Africana è avvenuta proprio tramite l’App iMammalia.

Rendiamoci quindi osservatori acuti perché potremmo salvare molti animali e preservare molti allevatori da uno spaventoso danno economico.

