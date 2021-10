La pandemia ha fatto collassare diversi settori e fra questi, quelli che riguardano il mondo dello spettacolo, il calcio e i viaggi e turismo. Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una bella ripresa dell’economia e di questi settori e l’ economia italiana, complice anche la credibilità di Mario Draghi, continua a mostrare una grande forza e diversi indicatori lasciano ben sperare. Proprio settimana scorsa, l’agenzia di rating S&P ha espresso un giudizio favorevole sulla nostra crescita.

Frattanto il listino azionario Ftse Mib ha recuperato dai minimi dello scorso marzo circa l’80%, portandosi su massimi che non si vedevano da diversi anni.

Come scritto in tempi non sospetti dal nostro Ufficio Studi e da diversi mesi, il nostro listino potrebbe essere sovrappesato nell’asset allocation globale. Ci sono diversi titoli a Piazza Affari che presentano interessanti estremi di sottovalutazione e una eccellente impostazione dei grafici. Oggi studiamo un titolo che secondo i nostri parametri è sottovalutato e potrebbe al verificarsi di determinate condizioni, iniziare a generare solidi segnali rialzisti.

Potrebbe essere un ottimo momento per comprare I Grandi Viaggi sottovalutato del 100%?

Il titolo (MIL:IGV) ha chiuso la giornata di contrattazione del 27 ottobre al prezzo di 1,035. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,932 ed il massimo a 1,43.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (1 giudizio) stimano un fair value a 1,50 dal precedente 1,02. Anche nostri calcoli ritengono che le quotazioni attuali siano fortemente sottovalutate e stimano un prezzo obiettivo in area 2,10

La strategia operativa e i livelli da monitorare per capire quando comprare e vendere il titolo

Il trend di breve, medio e lungo termine è ribassista e solo una chiusura settimanale e poi mensile superiore a 1,11,aprirebbe spiragli per forti rialzi con ritorni in poche settimane verso 1,43/1,50 e successivi. Al momento quindi, si consiglia di attendere sviluppi.

Come al solito si procederà per step.