In vari articoli come questo abbiamo parlato della stanchezza causata dall’arrivo della primavera. Il cambio di stagione, la luce fino a tardi e perché no anche il cambio dell’ora potrebbero causare in noi degli scompensi fisici ed emotivi.

Oltre ai fattori appena elencati, ve n’è un altro che rientra tra le cause dell’astenia tipica di questo periodo dell’anno. L’aumento delle temperature provoca quasi sempre una riduzione dell’appetito ed una conseguente “dieta da caldo”. Tuttavia, assumere meno calorie non sempre apporta dei benefici come molti credono, soprattutto se si è in forma e non si ha motivo di dimagrire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Infatti, un minore apporto di cibo al nostro organismo non significa soltanto meno energie, ma anche tanto altro che andremo scoprendo nel corso dell’articolo.

Potrebbe essere questo l’insospettabile motivo per cui in questi giorni ci sentiamo più stanchi e nervosi

Un deficit calorico immotivato è controproducente per la salute dell’organismo nel suo complesso. Spossatezza ed irritabilità, difatti, vanno sempre di pari passo e ad una normalmente consegue l’altra.

Mancanza di lucidità, nervosismo, stato confusionale sono tutti sintomi tipici di un’alimentazione insufficiente.

E non è finita qua, perché anche il sonno risente di una dieta poco equilibrata. Difatti, quando si ha fame si tende ad avere difficoltà ad addormentarsi e a dormire serenamente tutta la notte.

Rimedi semplici ed efficaci

Potrebbe essere questo l’insospettabile motivo per cui in questi giorni ci sentiamo più stanchi e nervosi ma rimediare è semplicissimo.

Il primo suggerimento è di non lasciarsi prendere dalla pigrizia pur se fa caldo. Se non ci va di cucinare un piatto di pasta, possiamo sostituirlo con una piadina con prosciutto e mozzarella o con una ricca insalata.

Anche gustare ogni un buon gelato a merenda potrebbe aiutarci a riacquistare le forze e a rinfrescarci nelle giornate più soleggiate.

Ricordiamo inoltre che bere tanta acqua è importantissimo per idratare tutto il nostro corpo. Basta seguire questi piccoli accorgimenti per ottenere grandi risultati e sentirsi finalmente meglio.