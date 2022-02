È diverso tempo ormai che dietologi e nutrizionisti ci mettono in guardia sulle cattive abitudini alimentari e sulle loro conseguenze.

In particolare, negli ultimi anni, nel mirino sono finiti i grassi saturi, che tutti noi consumiamo quotidianamente e che si trovano spesso nascosti anche nei cibi più insospettabili.

Proprio per questo sarebbe molto importante avere una valida alternativa, visto anche l’aumento di diverse patologie per le quali il consumo eccessivo di grassi è controindicato e potrebbe essere questo l’ingrediente super salutare che ci permetterà di concederci piccoli vizi con meno sensi di colpa.

L’ingrediente nascosto a cui nessuno pensa

Sebbene l’olio evo vanti delle proprietà benefiche a volte può essere invadente come sapore soprattutto se vogliamo utilizzarlo al posto del burro nei nostri dolci.

Questo nuovo modo per rendere soffici i nostri dolci proviene da un frutto di cui tutti abbiamo sentito parlare.

Seppur non molto amato da tutti, l’olio che ne deriva non riporta necessariamente il sapore tipico di questo ingrediente molto diffuso soprattutto in Asia e in Sud America.

Sicuramente tantissime volte ci sarà capitato di assaggiarlo. Mai e poi mai, però, avremmo pensato ad utilizzarlo come olio nella nostra cucina. E soprattutto mai ci saremmo aspettati da questo frutto la caratteristica che lo rende più salutare e meno problematico per il nostro organismo.

Potrebbe essere questo l’ingrediente super salutare ideale come alternativa all’olio d’oliva, soprattutto per le donne

L’ingrediente segreto è sotto gli occhi di tutti noi da sempre, ma spesso e volentieri lo abbiamo utilizzato solo come cosmetico.

Negli ultimi anni, grazie alle sue magnifiche proprietà, è salito alla ribalta anche come ingrediente culinario.

Ha un odore intenso tipico del frutto da cui proviene ed è totalmente trasparente, solido quando è freddo e liquido a temperature più elevate. Stiamo parlando dell’olio di cocco.

Ricavato dal frutto della palma da cocco, questo ingrediente è ricco di acido laurico, naturale alleato del colesterolo HDL, il cosiddetto colesterolo buono.

Proprio per questo è stato recentemente dimostrato che potrebbe avere grossi benefici per le donne, riducendo i fattori di rischio della sindrome metabolica.

La cosa strabiliante, per tutti coloro che non amano il sapore deciso del cocco, è che quest’olio si trova in commercio anche deodorato.

La differenza tra olio extravergine d’oliva ed olio di cocco è importante da un punto di vista del gusto quanto da un punto di vista nutrizionale, ma passare a questo nuovo ingrediente potrebbe fare una bella differenza per la nostra salute. Si parte dal presupposto che il consumo di grassi, qualsiasi essi siano, debba sempre essere controllato e limitato e che anche quest’olio dalle grandi proprietà potrebbe creare dei danni a persone che già utilizzano farmaci per il colesterolo o per abbassare la pressione.