Potrebbe essere l’inizio di un’esplosione dei prezzi per il titolo azionario che ricorda solo ribassi?

Ci sono storie situazioni, vicende ma anche investimenti e/o titoli azionari che vengono etichettati in un certo modo e quel nome, appellativo e etichetta rimane per anni se non a vita.

Eppure questo non è un buon modo per investire sui mercati azionari perchè come nella vita anche in queste situazioni si può assistere a dei netti cambiamenti. Prendiamo ad esempio il caso di Bca MPS (MIL:BMPS). E’ una delle banche più importanti al mondo con una storia straordinaria e secolare. Eppure oggi molti identificano questo istituto bancario con fallimenti, morte, imbrogli e altre negatività.

Noi riteniamo invece che questa storia di successo possa ritornare al suo antico fulgore ed attendiamo che presto i riflettori della finanza internazionale e non solo torneranno ad accendersi sulla banca.

Riteniamo infatti molto probabile che all’attuale fase del sistema bancario italiano e all’OPS Intesa Sanpaolo UBI Banca, seguiranno altre operazioni M&A nel settore. Non neghiamo l’ipotesi che questo possa avere come protagonista o parte in causa Bca MPS.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 giugno a 1,59 in rialzo del +7,43%.

Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,975 ed il massimo a 2,24.

Il consenso degli analisti in base alle informazioni diffuse sono concordi che ai livelli attuali ci siano margini di sopravvalutazione. In base al discounted cash flow non abbiamo elementi per pensare diversamente.

Noi riteniamo però che su questo titolo si possano iniziare a fare scommesse di lungo termine.

Strategia operativa di trading di breve e lungo termine

Comprare il titolo azionario a mercato con stop loss a 1,44 ed obiettivo primo per i prossimi 3/6 mesi in area 2.

Non neghiamo l’ipotesi che questo titolo, per i motivi spiegati nei paragrafi precedenti, nei prossimi mesi non possa fare vere e proprie faville a Piazza Affari.

La parola agli eventi e alle quotazioni con stop loss sempre inserito.