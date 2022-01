Si avvicina il periodo in cui le stelle e Cupido vanno a nozze, in un trionfo di dolcezza, ma non stiamo parlando di oroscopo. Non manca tanto a San Valentino, festa degli innamorati, in cui anche il palato vuole la sua parte, oltre all’occhio e al cuore. Quindi perché non realizzare per una serata speciale un risotto rosso, dal sapore unico. Con un formaggio DOP come il Castelmagno che avrebbe origini addirittura medievali e molto utilizzato nella cucina piemontese. Un formaggio che si sposa bene con le pere, per concedere un sapore diverso dal solito. Il tutto, con l’alleanza di un signor vino: il Barolo. Una serata romantica tra le mura di casa col proprio innamorato.

Un piatto rosso San Valentino per far innamorare chiunque

Vediamo gli ingredienti per il risotto al Barolo con formaggio Castelmagno e pere:

riso Carnaroli con 80/100 gr a persona;

vino Barolo;

100 gr di formaggio Castelmagno;

2 pere meglio se Williams;

brodo vegetale;

mezzo scalogno;

2 cucchiai di zucchero di canna;

una stecca di cannella;

2 chiodi di garofano;

rosmarino;

scorza di arancia.

Potrebbe essere la ricetta saporita e coloratissima di San Valentino questo piatto romantico e gustosissimo della tradizione piemontese

Procediamo quindi con la preparazione di questa ricetta romantica:

accendiamo il forno a 180 gradi e in una teglia non molto grande, mettiamo le pere sbucciate, ma intere;

versiamoci inoltre sopra 3/4 di vino Barolo, le spezie, e la buccia d’arancia, facendo cuocere per un’oretta;

trascorsi 30 minuti dall’inizio della cottura delle pere, prepariamo il nostro risotto, facendo soffriggere lo scalogno con un filo d’olio, e rosolando il riso per qualche minuto;

aggiungiamo il brodo caldo, e continuiamo la cottura per 15 minuti, dopodiché aggiungiamo l’ultimo bicchiere di vino Barolo avanzato;

togliamo quindi le pere dal forno, e dovrebbero avere assunto un bellissimo colore rosso e tagliamole a fettine;

prima di servire, mantechiamo il nostro risotto al Barolo con il formaggio Castelmagno precedentemente tagliato a dadini, una piccola noce di burro, e lasciamo riposare per 2 minuti coperto da un canovaccio. Un segreto per mantenere caldo il riso senza scuocerlo;

impiattiamo, distribuendo a piacere le fettine di pera rossa assieme alle spezie.

Per chi vuole, un’ulteriore grattugiata di Castelmagno e qualche pezzetto di rosmarino, per rendere il piatto unico e gustoso. Potrebbe essere la ricetta saporita e coloratissima di San Valentino da gustare tra innamorati.

