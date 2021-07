Potrebbe essere iniziata una nuova fase direzionale rialzista. Verso un’automodifica dello scenario annuale?

Dopo l’automodifica alla quale hanno dato vita i mercati fra lunedì e martedì, oggi si iniziano a proiettare modifiche dello stesso scenario annuale e potrebbe essere iniziata una nuova fase direzionale rialzista. Il minimo della settimana scorsa potrebbe essere stato di ripartenza per qualche mese.

Procederemo per gradi come al solito.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 23 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.647

Eurostoxx Future

4.100

Ftse Mib Future

25.100

S&P 500 Index

4.411,80.

Verso un’automodifica dello scenario annuale? Il 5 ottobre sarà un massimo o minimo?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 23 luglio.

A questo punto, tranne che il segnale verrà sconfessato nei prossimi2/3 giorni di Borsa aperta, si iniziano a preventivare rialzi fino al 5 ottobre. A fine luglio, saremo in grado di definire uno scenario più attendibile proprio fino a questa data.

Scenario previsto per al settimana del 26 luglio

Minimo settimanale atteso fra lunedì e martedì e massimo nella giornata di venerdì. Se la nostra view si rivelerà corretta e non si verificheranno delle modifiche fra lunedì e martedì, la settimana inizierà sui minimi e terminerà sui massimi. Molto probabile che il minimo si formerà nelle prime ore di contrattazione di lunedì.

Potrebbe essere iniziata una nuova fase direzionale rialzista

Come al solito si procederà per step e di giorno in giorno indicheremo i livelli con i quali manterremo il polso della situazione. Ecco come regolarci per la giornata di contrattazione di lunedì:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 26 luglio inferiore a 15.425.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 26 luglio inferiore a 4.029.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 26 luglio inferiore a 24.700.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 26 luglio inferiore a 4.331.

Quale operatività di trading mantenere per lunedì?

Long multidays sugli indici analizzati.

Come al solito si procederà per step.