Potrebbe essere il nostro il colore degli occhi più raro e spettacolare al Mondo, ecco perché è così speciale

Mani, capelli e viso. Questi sono i primi tratti distintivi che osserviamo quando incontriamo una persona per la prima volta. Per capire chi abbiamo davanti basta guardarlo attentamente negli occhi. Sono capaci di rivelare l’anima di una persona. Eppure hanno anche un grande valore estetico.

Ne esistono di tantissime forme e colori. Possono essere a mandorla, rotondi, all’egiziana, sporgenti e ancora castani, azzurri, verdi etc. Ma ci siamo mai chiesti da cosa dipenda il loro colore? Questo elemento è definito dalla quantità di melanina e dal pigmento presente in una sezione particolare dell’iride, lo stroma.

I geni da cui dipende la colorazione dell’iride sono EYCL1, EYCL2 e EYCL3. Le variazioni del cromatismo, invece, dipendono dal gene OCA2. Un’altra curiosità stupefacente è che i nostri occhi possono cambiare col passare del tempo. A influenzare il cambiamento intercorrono cambiamenti ormonali e biologici. Ecco perché il colore degli occhi di un neonato è difficile da stabilire.

Ma qual è il colore di occhi meno diffuso? Con l’articolo di oggi intendiamo scoprirlo. Perché potrebbe essere il nostro il colore degli occhi più raro e spettacolare al Mondo e perché è così speciale.

Quelli neri non esistono veramente

Quando qualcuno dice di avere gli occhi neri non sa che la sua affermazione è sbagliata. Il colore nero dell’iride non esiste veramente. Ci appare tale grazie alla grande quantità di melanina. Non si tratta che di un marrone molto scuro che alla luce s’inscurisce maggiormente.

Ma cominciamo a parlare dei colori che veramente è difficile incontrare. Può sembrare strano ma soltanto il 2% delle persone nel Mondo possiede occhi verdi. Questo colore è davvero particolare ed è capace di ammaliare con le sue continue mutazioni.

Il colore verde dell’iride è dovuto a una combinazione diversa da ogni altra di pigmenti. La proporzione di questi due realizza sfumature diverse come il verde chiaro o il verde acqua. Ma c’è un colore ancor più raro del verde. Basta continuare a leggere per scoprirlo.

Potrebbe essere il nostro il colore degli occhi più raro e spettacolare al Mondo, ecco perché è così speciale

Si sente parlare poco degli occhi color ambra. La leggenda dice che siano caratteristici dei vampiri e spesso li troviamo negli animali. È un colore bellissimo perché richiama le sfumature dorate, grigie, ramate e gialle. A differenza degli occhi castano chiaro, l’ambra non si mescola col marrone. Tra i colori dell’iride più rari si aggiunge anche il grigio.

Ma il caso più raro di colore degli occhi è detto eterocromia. Questa condizione si ha quando le iridi di ciascun occhio hanno un colore diverso. Oppure, la stessa cosa si può verificare all’interno della stessa iride. Questa può essere presente alla nascita o manifestarsi a seguito di traumi o particolari sindromi.

