Quasi tutte le famiglie italiane o hanno un cane o hanno un cugino che ce l’ha. Il fenomeno si amplia nei piccoli borghi in cui i giardini permettono ai padroni di far ancora più felici i loro amici a quattro zampe. Tuttavia, anche in città e nei piccoli appartamenti notiamo che c’è una tendenza positiva al riguardo.

Infatti, ci sono alcune razze che detestano i piccoli spazi, mentre altre li sopportano meglio. Ad ogni modo, sebbene ci siano moltissime razze disponibili, noi italiani scegliamo spesso gli stessi cani. Questione di emulazione o di gusti non sapremmo, ma il dato è certo e reale. Infatti, potrebbe essere il nostro, ecco la lista dei cani più diffusi in Italia.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Il quinto più diffuso è il Chihuahua

In Italia ci sono quasi 6.500 cani di questa specie. Non facciamoci ingannare dalle ridotte dimensioni: il suo carattere e il suo temperamento sono fortissimi. Il chihuahua si crede molto più grande e potente di quello che realmente è.

Moltissimi VIP lo hanno già scelto, sia nella variante con il pelo lungo sia in quella con il pelo corto. Il quarto cane più diffuso, invece, è il Golden Retriever, che senza dubbio si caratterizza da grande ubbidienza, equilibrio e dolcezza. Cane estremamente socievole, non va benissimo come guardiano di casa ma piuttosto come compagno di vita dei bambini.

Il terzo cane più diffuso è il labrador. Cane da riporto, cammina e nuota vicino a noi. I bagnini lo usano per aiutarli nei loro difficili compiti: in Italia ce ne sono più di 10.000.

Potrebbe essere il nostro, ecco la lista dei cani più diffusi in Italia

Il secondo cane più diffuso in Italia è un cane da caccia. Non possiamo sapere se poi cacci per davvero, ma comunque il Setter inglese è presente sul nostro territorio con più di 13.000 esemplari. Se certo da una parte questo cane ama stare all’aperto e nella natura, ha dall’altra un carattere così dolce che spiega bene la scelta degli italiani. Inoltre, avere un Setter inglese ci permetterà di rispettare i chilometri quotidiani di camminata, dato che questi cani correrebbero tutto il giorno.

La medaglia d’oro, però, la vince il Pastore Tedesco. Cane addestrabile per antonomasia, è però anche estremamente affettuoso specialmente con i bambini. In moltissimi l’hanno scelto per fare la guardia alla casa o al giardino e in Italia, secondo i dati dell’ENCI, ce ne sono più di 15.000. Il suo coraggio è memorabile e questo cane farebbe davvero di tutto per i suoi padroni. Persino alcuni corpi dello Stato, come la protezione civile e i carabinieri, hanno già scelto questi cani per compiere alcune delle loro delicate missioni di salvataggio o sicurezza.

Approfondimento

3 giochi brillanti e diversi dal solito per stimolare l’intelligenza del cane.