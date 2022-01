Abbiamo avuto modo di vedere recentemente che nonostante le difficoltà del momento, alcuni comparti turistici sono andati abbastanza bene. Ci riferiamo alle scorse vacanze natalizie e in modo particolare alla montagna e alle terme. Secondo i dati forniti invece dagli albergatori, sarebbero state più in sofferenza le classiche città d’arte. Ovviamente, a causa della mancanza soprattutto del turismo straniero. Ma se siamo appassionati della montagna e stiamo progettando delle uscite sulla neve, questo potrebbe essere davvero il periodo giusto. Potrebbe essere il momento perfetto per godersi una settimana bianca all’insegna del risparmio seguendo 3 efficaci consigli degli esperti del settore.

Offerte fino al 40% in meno

Per chi sceglie la settimana bianca nella seconda metà di gennaio, le proposte e le offerte per risparmiare non mancano. Avendo ferie e giorni a disposizione, ci sono le condizioni ideali per divertirsi, trovare meno gente e spendere un buon 30/40% in meno. Rispetto almeno alle classiche vacanze natalizie. Se invece progettiamo la settimana bianca a febbraio, magari per San Valentino, è già tempo di prenotare. Anzi, nella maggior parte dei casi potrebbe essere anche troppo tardi. Attenzione però al Carnevale e alle date principali delle vacanze scolastiche.

Potrebbe essere il momento perfetto per godersi una settimana bianca all’insegna del risparmio seguendo 3 consigli efficaci degli esperti del settore

Uno dei consigli che danno gli esperti per risparmiare è quello di non soggiornare in pieno centro storico. Vero è che siamo comodi a tutto: dallo shopping agli impianti. Comodità che però potremmo anche pagare a caro prezzo. Sicuramente otteniamo un risparmio sugli spostamenti e sulla benzina, ma l’alloggio e, soprattutto il mangiare, potrebbero costarci davvero caro. Ecco, allora che le sistemazioni nelle locande, nei garnì e negli affittacamere fuori dal paese e nelle frazioni vicine potrebbero essere un jolly da giocare.

Risparmiare sullo skipass con questa formula

Se ci fermiamo più di una giornata, è il caso di pensare all’investimento dello skipass multi o pluri-giornaliero. Formula che, rispetto a quello che dura una giornata, potrebbe farci risparmiare un buon 20%. Senza considerare quello settimanale, che, in certe località è davvero conveniente. E, non dimentichiamo mai di chiedere gli sconti per le categorie. Magari non lo troviamo scritto nelle biglietterie, ma:

bambini;

over 65;

gruppi numerosi

possono godere di vantaggi e riduzioni anche importanti. E, se, oltre alla neve e a una settimana bianca, cerchiamo arte e cucina, ecco i suggerimenti che fanno per noi nell’approfondimento della Redazione.

Approfondimento

Non solo sci e skilift ma anche buona cucina e castelli da fiaba in queste 2 stupende località