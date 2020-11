Nei prossimi giorni, anzi già da lunedì, potrebbe essere il momento opportuno per entrare in acquisto su Labomar sottovalutato dell’84,2%. Andiamo a spiegare i motivi della nostra affermazione.

Labomar è una società che opera nel settore della ricerca e dello sviluppo di prodotti farmaceutici, integratori e cosmetici ed è stata quotata a Borsa Italiana al prezzo di 7,70 il 5 ottobre 2020. Il titolo (MIL:LBM) ha chiuso la giornata di contrattazione del 20 novembre a 6,60. Dal giorno della quotazione, il titolo ha segnato il massimo a 7,78 ed il minimo a 6,44. La capitalizzazione attuale è di 94,3 milioni di euro.

Analisi dei fondamentali e dei bilanci degli ultimi anni

Gli utili della società sono cresciuti del 20,7% nell’ultimo anno. Abbiamo dapprima ricercato delle raccomandazioni di altri analisti e giudizi sulla società e non ne abbiamo trovato poi siamo andati a studiare le comunicazioni societarie e i bilanci normalizzandoli alla luce del modello del discounted cash flow. I nostri calcoli portano ad un fair value di 12,16 con una sottovalutazione dell’84,2%. Un aspetto davvero interessante. Non vediamo inoltre squilibri nelle varie voci e l’asset ed il management è ben organizzato.

Il nostro giudizio è che Labomar alla luce di quanto esposto in modo sommario, ci sembra una interessante realtà nella quale investire.

I grafici convalidano i bilanci?

Più volte abbiamo spiegato che la sottovalutazione/sopravvalutazione di un titolo deve essere convalidata da un segnale di acquisto/vendita dei grafici, altrimenti qualcosa non torna. La nostra esperienza ci dice che vanno comprati titoli sottovalutati in trend rialzista e vanno venduti titoli sopravvalutati in trend ribassista. Oltre queste due ipotesi non vediamo ragioni affidabili per investire denaro sui mercati finanziari.

Quindi, potrebbe essere il momento opportuno per entrare in acquisto su Labomar sottovalutato dell’84,2%? Dopo la discesa dell’ultimo mese, stiamo analizzando alcuni indicatori di swing che si sono posizionati in acquisto.

La nostra strategia di investimento, pertanto è la seguente: comprare il titolo con stop loss di breve e lungo termine a 6,43 e mantenere. Incrementare le posizioni in chiusura giornaliera superiore ai 6,85. Il nostro giudizio è Buy Long term.

Si procederà per step.