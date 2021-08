Piazza Affari sembra voler mettere il turbo e insieme ai mercati internazionali continua a migliorare il massimo annuale. Fin dove è diretta adesso? Riteniamo probabile che nel corso del mese di agosto possa essere toccato e superato il livello dei 27.000 punti.

Qual è il livello da monitorare per la giornata odierna?

Il trend multidays verrà mantenuto al rialzo da una chiusura di giornata superiore ai 25.915.

Quali sono le opportunità da poter cogliere fin da subito? Il nostro Ufficio Studi ritiene che questo potrebbe essere il momento buono per puntare sul titolo Sogefi.

Nei mesi scorsi più volte ci siamo occupati del titolo, ma da oggi la società viene inserita nelle nostra Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term.

Procediamo per gradi.

Il titolo Sogefi (MIL:SO) ha chiuso la seduta del 9 agosto a quota 1,386 euro in ribasso dello 0,14% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,11 ed il massimo a 1,59.

Quali sono i motivi per cui potrebbe essere il momento buono per puntare sul titolo Sogefi

Analisi sommaria di bilancio

La società fondata nel 1980 con sede a Milano capitalizza 163,8 milioni di euro. Progetta, sviluppa e produce sistemi per la filtrazione, gestione dell’aria e raffreddamento per l’industria automobilistica.

Le raccomandazioni degli altri analisti (4 giudizi) stimano il fair value in area 1,86. I nostri calcoli elaborati analizzando i bilanci degli ultimi 4 anni, invece, giugno ad una stima di circa 2,35 euro per azione.

La nostra strategia di investimento

Il consiglio è di comprare a mercato. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 1,316, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 1,59/1,65. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 1,358. Obiettivo a 12 mesi in area 1,86/2,35.

Si raccomanda la solita prudenza in quanto il titolo scambia con volumi bassi e poi in questo periodo potrebbero essere ulteriormente in diminuzione.

Si procederà per step.