Si chiamano interferenti endocrini. A questo nome corrispondono una serie di sostanze spesso presenti in prodotti cosmetici. Queste sono state studiate con maggiore interesse negli ultimi anni. La ragione di questo interesse è che potrebbero essere pericolosi per la nostra salute. L’allarme è già stato lanciato in passato ma ad oggi non ci sono ancora dati definitivi. Potrebbe essere a rischio la fertilità a causa di questi prodotti che usiamo giornalmente e composti da sostanze potenzialmente nocive.

Non c’è una risposta certa e assoluta. Però gli studi continuano e l’Istituto Superiore della Sanità mette in luce i pericoli del consumo di tali sostanze. Dentifrici, shampoo, creme, cibo in scatola, giocattoli, deodoranti. I prodotti di uso quotidiano messi sotto la lente d’ingrandimento sono molti. E la gran parte contengono queste sostanze ritenute potenziali interferenti endocrini. Ma ecco quali sono e dove si trovano.

Cosa sono

Il sistema endocrino è al centro del funzionamento dell’apparato riproduttivo, del sistema immunitario e del metabolismo. È costituito da ghiandole che producono ormoni, dai recettori che si legano agli ormoni e dagli ormoni stessi. Affinché l’organismo sia in equilibrio il sistema endocrino deve funzionare perfettamente. Contrariamente si incorre in problemi di metabolismo, di fertilità e di sviluppo.

Gli interferenti endocrini possono alternare questo sistema. Inoltre, ad oggi, gli effetti sulla persona sono disparati in base al sesso o alle sue caratteristiche più proprie. Inoltre, gli interferenti endocrini si distinguono in varie categorie. Esistono le sostanze chimiche naturali come i fitoestrogeni. Seguono le sostanze di sintesi come i pesticidi, gli additivi delle plastiche (bisfenolo A, ftlatati). Ancora prodotti industriali come perfluorurati, le diossine, il mercurio, l’arsenico e alcuni prodotti per la cura di tumori e anticoncezionali.

Molti di questi sono ampiamente utilizzati nell’industria chimica e farmaceutica. Fungono da additivi, solventi, emollienti, filtri solari, coloranti, plastificanti etc. Molti vengono direttamente a contatto con nostro corpo. Mentre altri vengono assorbiti dall’ambiente intorno a noi.

Secondo l’OMS gli effetti negativi sulla salute dell’uomo potrebbero portare a:

infertilità maschile e femminile e bassa qualità del seme;

aumento delle malformazioni o anomalie genitali;

sviluppo precoce nelle bambine;

aumento di parti prematuri;

problemi metabolici e patologie connesse come il diabete;

aumento di tumori e patologie ai genitali.

Il compito delle Istituzioni è e sarà quello di identificare gli interferenti e riconoscere il loro effettivo funzionamento sul nostro organismo. Nel frattempo, le Organizzazioni per la salute prescrivono di fare attenzione nell’esporsi a queste sostanze.

