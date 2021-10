Che sia estate o inverno la parmigiana di melanzane resta uno dei piatti più cucinati dagli italiani. C’è chi le chiama anche melanzane alla parmigiana, sta di fatto che rimane un piatto unico straordinario e gustosissimo. Eppure, ci sono alcune insidie dietro alla sua preparazione. Un po’ come i segreti per non sbagliare il piatto più semplice e più difficile allo stesso tempo della cucina italiana. Potrebbe bastare solo la variante di questo ingrediente per delle melanzane alla parmigiana da Oscar. Vediamo coi nostri Esperti le insidie di questo piatto nazionale.

L’importanza del formaggio nella parmigiana

Alla fine, gli ingredienti base delle melanzane alla parmigiana non sono certo né tanti, né complessi. Eppure, sbagliarne anche uno solo può comprometterne la resa. Così come azzeccare il formaggio giusto significa esaltarne il gusto. La parmigiana di melanzane nasce con un formaggio grattugiato di qualità in grado di dare sapore al nostro piatto. Alcune regioni usano parmigiano e padano, altre il pecorino. Nelle ricette più “moderne”, spazio anche alla mozzarella, alla scamorza e addirittura alla ricotta. Qual è quindi la via corretta? Sicuramente quella che prevede un latticino assolutamente fresco, di qualità e decisamente asciutto.

È proprio questa la variante fondamentale per la buonuscita della nostra parmigiana di melanzane. Dobbiamo infatti ricordarci che durante la cottura il formaggio rilascia una parte di latte che potrebbe annacquare eccessivamente il nostro piatto. Proprio per evitare questo problema, qualcuno applica un vecchio segreto della nonna: utilizzare un formaggio aperto il giorno prima. Questo potrebbe in effetti consentirci di avere un latticino perfetto nella sua solidità.

Le origini di questo piatto

Come avviene per molti piatti della nostra tradizione tricolore, anche il dibattito sull’origine delle melanzane alla parmigiana è tuttora aperto. Non essendoci un documento reale che ne attesti la nascita in un luogo piuttosto che in un altro, sono almeno tre le regioni che ne reclamano la paternità:

Calabria;

Campania;

Sicilia.

In ordine rigorosamente alfabetico

Ma non si scherza neppure sulla particolarità del nome, visto che ci sono principalmente 2 teorie:

melanzane alla parmigiana perché si rifanno a un modo di cucinare le verdure tipico della zona, con taglio, infarinatura e frittura in tegame con utilizzo di parmigiano e mozzarella;

parmigiana intesa come distorsione popolare del nome “Parma” che in latino significa scudo e che richiamerebbe la disposizione delle melanzane a scudo nel tegame.

