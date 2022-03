Due gravi patologie come diabete e cancro, molto studiate perché in continua evoluzione, potrebbero essere collegate tra loro.

Le cause non sono ancora ben conosciute, anche se potrebbero dipendere dal modo in cui le nostre cellule rispondono alla presenza dell’infiammazione e di zuccheri e insulina nel sangue.

Alcuni farmaci utilizzati per il diabete vengono impiegati come cure antitumorali e viceversa. A dimostrazione del fatto che questo legame sembra essere reale.

Sedentarietà e malattie

I medici sostengono da tempo che fare attività fisica potrebbe allontanare il pericolo di diabete e cancro. Almeno delle patologie tumorali più diffuse come quelle al fegato, al colon o al seno.

Gli studi condotti fino a ora hanno stabilito che almeno 7 forme di cancro potrebbero essere prevenute con un’attività fisica considerata normale. Si parla di un minimo di 2,5 ore di attività a settimana per arrivare fino a un massimo di 5.

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha affermato che un terzo degli adulti non fa abbastanza attività fisica per mantenere in salute l’organismo.

Si tratterebbe di 1,4 miliardi di persone che rischiano di contrarre patologie gravi come diabete, ipertensione e osteoporosi per la mancanza di movimento.

Questo causerebbe la morte di 5 milioni di persone ogni anni anno.

Ci sono numerose altre attività che ci portano a non fare movimento durante la giornata. Lavorare di fronte a un pc, stare molte ore in auto o a guardare la TV spezzano il ritmo della giornata e ci costringono a fermarci.

Impegnandoci a variare il nostro stile di vita, potremmo evitare di stare male.

Potrebbe allontanare il pericolo di diabete e cancro fare attività 2 ore a settimana senza danni per il cuore

La maggior parte dei consigli sul fitness propone attività da svolgere almeno 3 volte a settimana. Per abbassare i dati dell’OMG basterebbe meno.

Per il diabete, qualunque tipo di attività sportiva è importante per aumentare la sensibilità all’insulina, ridurre i trigliceridi e favorire la perdita di peso.

Le attività consigliate sono diverse, dalla camminata al nuoto alla pedalata al ballo.

Aumentare la frequenza cardiaca, la sudorazione e la respirazione rimane fondamentale per aiutare metabolismo e intestino a raggiungere uno stato di equilibrio. E per quanto non sia mai stata stabilita una connessione diretta tra sport e riduzioni di rischio, le campagne di prevenzione hanno sempre insistito su questo punto.

La strada giusta da seguire è sicuramente quella dello sport e dell’alimentazione.

Attività sportive come il sollevamento pesi, che aumentano la forza, o l’aerobica, che aiutano il dimagrimento, sono consigliate a tutte le età se fatte con moderazione.

Ridurre i tempi in cui la nostra vita diventa sedentaria, aumentando quelli passati all’aperto a fare movimento, potrebbe farci evitare malattie molto comuni che stanno diventando più aggressive.