L’inverno sarà anche la stagione più fredda, ma porta tantissima ricchezza sulle nostre tavole. Mentre l’orto vive un momento di pausa dalla semina, ci si affaccenda con tutti i lavori che serviranno a preparare il raccolto primaverile.

Nel frattempo, però, i mercati traboccano di ortaggi e frutta dai colori più diversi. Pere, mele, kiwi e poi cicorie, cavoli e cavolfiori, zucche, broccoletti e tanto altro. Tutti ingredienti favolosi da sfruttare in cucina ma anche per rafforzare il nostro organismo. Infatti, spesso dietro un semplice ortaggio si nascondono vitamine, minerali e sostanze di grande beneficio.

È il caso della radice protagonista della ricetta di oggi. Infatti, potrebbe aiutare a ridurre colesterolo e grassi saturi questa cremosa zuppa invernale digestiva dal sapore delicato. Occorrono solo 15 minuti per prepararla e pochi altri ingredienti. Ma iniziamo scoprendo di quale ingrediente stiamo parlando.

Una radice bianca dal sapore e dalle proprietà quasi sconosciute

Proviene dall’Asia orientale ed è conosciuta anche come ravanello cinese o invernale. Il daikon appartiene alla stessa famiglia dei ravanelli, ma rispetto a questi ha un sapore più dolce e meno piccante. Si presenta come una grande e lunga radice bianca somigliante a un’enorme carota pallida dalla consistenza più morbida.

Quest’ortaggio tipicamente invernale è riconosciuto dalla medicina orientale e da quella tradizionale per avere ottime proprietà salutari. Il daikon è ricco di vitamina C, vitamine del gruppo B utili per il metabolismo e soprattutto di potassio e rame. Sarebbe in grado di aiutare l’intestino regolarizzandone le sue funzioni e, avendo pochissime calorie, è perfetto per chi affronta una dieta. Inoltre, potrebbe aiutare nell’assorbimento di zuccheri, grassi, colesterolo e muco in eccesso. Ecco perché viene considerato un cibo della salute. Ma vediamo come usarlo nella nostra zuppa.

Potrebbe aiutare a ridurre colesterolo e grassi saturi questa cremosa zuppa invernale digestiva dal sapore delicato

Vedendo un daikon per la prima volta si potrebbe restare perplessi su come utilizzarlo. In realtà si presta a molte preparazioni e cotture. Tuttavia, originariamente è l’ingrediente principale delle zuppe orientali. Per questo motivo oggi prepareremo una calda zuppa corroborante con tre ortaggi bianchi.

Ci serviranno:

2 daikon medi;

1 finocchio;

1 porro o cipolla bianca;

un cucchiaio di miso;

500 ml di brodo;

fiocchi d’avena per guarnire.

Iniziamo lavando tutti gli ingredienti sotto acqua corrente. Procediamo tagliandoli a listarelle abbastanza sottili. A questo punto cuociamoli tutti insieme utilizzando una pentola a pressione. Se non ne abbiamo una, andrà bene la pentola normale. Versiamo il brodo e le verdure e lasciamo cuocere fino a che diventano morbide. A questo punto sciogliamo il miso nel brodo e frulliamo tutto con un mixer. Guarniamo con fiocchi d’avena tostati.