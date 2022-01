L’ipertensione è un problema che accomuna molti di noi. Spesso viviamo le nostre giornate come in una pressa, in un continuo e veloce via vai: la nostra quotidianità può essere caratterizzata da ritmi stressanti. Ovviamente una causa dell’ipertensione la potremmo ricercare anche in un’alimentazione errata. Nello specifico, stanchezza, mal di testa e vertigini potrebbero essere sintomi associati alla pressione alta. Sarebbero variegati i fattori che potrebbero predisporci a condizioni di ipertensione elevata. Infatti, l’ipertensione potrebbe, per esempio, aumentare con l’avanzare dell’età. Inoltre, i fattori che non dovremmo sottovalutare sono il fumo di sigaretta, il consumo eccessivo di alcol, e la sedentarietà. Gli esperti definiscono la pressione alta a partire dai valori della pressione sistolica (massima) e diastolica (minima). Ovviamente, se soffriamo di pressione alta dovremmo sempre rivolgerci al nostro medico curante. Tuttavia, oltre ad affidarci all’ausilio di medicinali, potremmo ricevere un valido aiuto dalla natura.

Ingredienti alleati

Pertanto, potremmo cominciare la nostra personale lotta all’ipertensione dalla tavola. In tal senso, alle volte, potremmo andare alla ricerca di un rimedio naturale per tenerla a bada. Se viviamo una giornata pesante e stressante, non c’è nulla di meglio che concederci alla sera un momento di relax con una calda e profumata tisana.

Dunque, un possibile aiuto ci viene dalla natura e da alcuni ingredienti che sarebbero degli importanti alleati della nostra salute. Il karkadè, per esempio, potrebbe aiutarci a ridurre la pressione del sangue. Pertanto, lo andremo a utilizzare come ingrediente base della nostra tisana. Inoltre, per concederci un pizzico d’energia potremmo utilizzare la mela essiccata, che sarebbe ricca di vitamine, potassio, fosforo e calcio.

Potrebbe aiutarci ad abbassare la pressione alta questa dolce e profumata tisana con mela, cannella e questi 2 ingredienti

Spesso i rimedi naturali, oltre a regalarci piacevoli momenti di relax, potrebbero essere un vero e proprio toccasana per la nostra salute. Un mix di spezie, foglie e frutta che la natura ci mette a disposizione in profumate ricette attraverso le quali potremmo concederci un caldo momento di relax. Dunque andiamo a descrivere gli ingredienti e la preparazione di questa tisana che potrebbe aiutarci a ridurre i valori della pressione. Gli ingredienti faranno riferimento ad una comune tazza da latte:

3 fiori di karkadè essiccati;

4 rondelle di mela essiccata;

1 stecca di cannella;

1 bacca di pimento.

In un pentolino portiamo a ebollizione l’acqua e nel frattempo spezzettiamo gli ingredienti. Trasferiamo il mix d’ingredienti in tazza, infine, immergiamo l’acqua calda e lasciamo in infusione per circa 6 minuti. Trascorso il tempo, filtriamo l’infuso in tazza. Ora possiamo finalmente gustare la nostra dolce tisana.

Una calda coccola dalla natura, potrebbe aiutarci ad abbassare la pressione alta questa dolce e profumata tisana con mela, cannella e questi 2 ingredienti.

