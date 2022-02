Esiste un contributo economico che il Governo ha messo a disposizione per questa specifica categoria di lavoratori e giovanissimi. Nasce da un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione nel 2015, per facilitare l’accesso a strumenti informatici e istruzione universitaria, libri cartacei e vivere la cultura a 360 gradi. Tra musica, concerti, musei e mostre di ogni genere.

La Carta Docenti

La Carta Docenti è un Bonus assegnato a tutti gli insegnati di ruolo con un contratto a tempo indeterminato, che lavorano negli istituti statali. Sia a tempo pieno che a tempo parziale. Sono compresi anche i docenti che sono in formazione e prova, i dichiarati inidonei per motivi di salute e quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati. Così come coloro che insegnano all’estero e nelle scuole militari. Per avere accesso al buono sconto, i docenti dovranno entrare sul sito cartadeldocente.istruzione.it con credenziali SPID. L’importo nominale della Carta Docenti è di 500 euro per ogni anno scolastico. Ecco cosa si può acquistare:

libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste utili all’aggiornamento professionale;

hardware e software;

iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti presso Enti accreditati quali Ministero dell’istruzione, Università e scuole di ricerca;

iscrizione a corsi di laurea anche magistrale o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale;

ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola).

Potranno avere accesso al Bonus da 500 euro due particolari categorie di giovani e lavoratori che si registreranno online con credenziali SPID

Inoltre, esiste anche un ulteriore Bonus offerto a tutti coloro che hanno appena compiuto 18 anni. Il Bonus Cultura permette di avere acceso a 500 euro, che i ragazzi possono utilizzare per comprare diverse cose:

libri didattici ma anche romanzi, audiolibri, raccolte o fumetti e simili;

musica, dvd o cd;

biglietti per il teatro, per il cinema (anche con accompagnatore);

ingresso a musei, mostre o eventi culturali di vario genere, ma anche concerti;

corsi di musica e di lingua straniera anche online.

Addirittura, è possibile usare il buono anche su piattaforme come Spotify e Amazon. Direttamente sul sito 18APP è possibile, infatti, convertire il buono in fondi utili per acquistare abbonamenti e tanto altro direttamente su Spotify. Per quanto riguarda Amazon, la questione è ancora più semplice. infatti, esistono dei veri e propri bollini, accanto al prodotto scelto, che dicono se è possibile utilizzare direttamente il buono cultura.

Potranno avere accesso al Bonus da 500 euro registrandosi sul sito www.18app.italia.it e accedendo con credenziali SPID.

Approfondimento

Questo lavoro volontario che dura solo 1 anno per giovani dai 18 ai 28 anni dà diritto fino a 0,6 punti in più nei concorsi pubblici