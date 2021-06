In passato, tutti i bambini, cominciavano ad avvicinarsi al risparmio grazie ai simpatici maialini salvadanaio di terracotta. Molti di noi ricorderanno ancora la gioia che si provava alla fine di innumerevoli sacrifici, quando tra i cocci trovavamo grosse somme da utilizzare per soddisfare i nostri desideri.

Recentemente però questo metodo di risparmio storico ha subito una forte scossa causata da app o prodotti tecnologici che ci aiutano a conservare denaro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per i nostalgici la sensazione non è di certo la stessa, dato che queste app ci tengono costantemente aggiornati del totale dei nostri risparmi. Lo stupore nello scoprire quanto eravamo stati meticolosi di certo non può essere sostituito dalla tecnologia.

Certo è che soprattutto in questo periodo in cui molti di noi fantasticano sulle vacanze future, l’idea di mettere da parte qualche spicciolo non è di certo sbagliata. Se si comincia già da subito e magari si continua per tutta l’estate con assiduità, a fine stagione avremo un bel gruzzoletto pronto da investire.

Per molti potrà sembrare demodé ma il salvadanaio può regalarci ancora risultati sensazionali se seguiamo questi trucchi utili per realizzare piccoli desideri.

Certamente da adulti ci sono mille difficoltà che ci impediscono di riempire velocemente il nostro salvadanaio. Ma non disperiamo perché attraverso questi piccoli consigli riusciremo ad ottenere cifre considerevoli.

Potrà sembrare demodé ma il salvadanaio può regalarci ancora risultati sensazionali se seguiamo questi trucchi

Oggigiorno risparmiare è diventato veramente difficile a causa delle spese fisse e degli imprevisti che si verificano.

Certo che conservare soldi nel salvadanaio potrà sembrare una cosa banale ma i risultati che si ottengono sicuramente potranno farci ricredere.

Sono tanti i metodi che ognuno di noi ha sperimentato o continua a sperimentare in quanto li reputa funzionali. Oggi andiamo a vedere alcuni di questi più diffusi ed utilizzati dai più attenti risparmiatori.

Quando alla cassa del supermercato andiamo a pagare una cifra non tonda mettiamo da parte il resto nel nostro salvadanaio. Ad esempio se il conto totale viene 18 euro e paghiamo con un pezzo da 20, i 2 euro di differenza mettiamoli subito da parte.

Una buona abitudine sarebbe quella di controllare ogni sera borse, zaini o portafogli in modo tale da andare a mettere tutte le monetine rimaste all’interno del nostro salvadanaio.

Inoltre è scontato che è meglio acquistare un salvadanaio sprovvisto di apertura dato che la tentazione di spendere tutto manderebbe all’aria tutte le nostre buone intenzioni.

Approfondimento

I 5 consigli d’oro rivelati dai risparmiatori più attenti per superare questo momento di crisi