È difficile trovare un titolo azionario come Gefran. Qualunque sia il punto di vista con il quale lo si osserva, ci si trova nella condizione di poter guadagnare con un titolo azionario sottovalutato a 360°.

Secondo l’unico analista che copre il titolo la sottovalutazione è del 71,4% e il consenso Outperform. Se ci guarda al fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, la sottovalutazione è del 22%.

Anche la valutazione basata sui multipli degli utili indica che Gefran è sottovalutato. Il suo P/E di 14,9, infatti, si confronta con il 20,3 del settore di riferimento. Per cui a parità di utili un rialzo del 50% sarebbe ancora possibile visto che il P/E si allineerebbe a quello del settore di riferimento. Analoga sottovalutazione si ottiene guardando al Price to Book ratio e al PEG.

Tuttavia, nonostante la sottovalutazione il titolo continua a perdere in Borsa con una delle peggiori performance a livello mondiale nel suo settore di riferimento.

Poter guadagnare con un titolo azionario sottovalutato a 360°: i possibili scenari secondo l’analisi grafica

Gefran (MIL:GE) ha chiuso la seduta del 5 novembre a quota 4,30 euro in rialzo del 2,38% rispetto alla seduta precedente.

Il futuro del titolo si potrebbe decidere a breve. Come si vede al grafico giornaliero, infatti, le quotazioni hanno raggiunto la resistenza chiave in area 4,33 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello in chiusura di giornata aprirebbe le porte al raggiungimento degli altri obiettivi indicati in figura per un potenziale rialzo del 20%.

È sul time frame settimanale, però, che si gioca la partita più importante. Le quotazioni, infatti, sono compresse all’interno del trading range 4,10-4,74 euro da ormai molte settimane. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Gli obiettivi al rialzo e al ribasso sono indicati in figura.

Sul mensile la tendenza in corso è ribassista e solo una chiusura mensile superiore a 6,16 euro potrebbe portare a un’inversione di tendenza di lungo periodo.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

