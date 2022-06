Potenzierebbe la memoria e ridurrebbe trigliceridi e pressione arteriosa questo pesce che tutti hanno in dispensa e perfetto per l’estate

L’alimentazione è estremamente importante, poiché da questa potrebbe dipendere il nostro stato di salute. Basti pensare che, qualora consumassimo alimenti grassi e ricchi di zuccheri, quotidianamente, potremmo rischiare l’insorgenza di alcune patologie.

Per esempio, una quantità eccessiva di zuccheri potrebbe provocare la comparsa del diabete, così come una quantità eccessiva di grassi potrebbe causare l’impennata del colesterolo e dei trigliceridi. Come dicevamo, controllare la propria alimentazione è di fondamentale importanza.

Per fare ciò dovremmo seguire i consigli dei medici e dei nutrizionisti. Solo gli esperti, infatti, possono suggerirci un piano alimentare adeguato, sano ed equilibrato. A seconda delle nostre patologie, vi sarebbero degli alimenti che andrebbero evitati e altri limitati. Ma, in generale, una buona alimentazione prevede l’assunzione giornaliera di tutti i macronutrienti necessari all’organismo.

Per esempio, dovremmo integrare le fibre, le proteine, i carboidrati e anche i grassi buoni. A tal proposito, questi ultimi potrebbero avere un ruolo essenziale nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, poiché potrebbero incidere sul colesterolo, sui trigliceridi e sulla pressione.

Il tonno in scatola

Una buona fonte di grassi buoni, ossia gli acidi grassi omega 3, sarebbe il tonno in scatola che, secondo Humanitas, potenzierebbe la memoria e ridurrebbe trigliceridi e pressione arteriosa, proprio grazie al suo contenuto.

Non solo per la salute del cuore, ma il tonno in scatola sembrerebbe avere degli effetti positivi anche sul cervello, andando a rafforzare la memoria, nonché l’umore. Approfondendo quest’aspetto, anche lo stato d’animo potrebbe incidere sulla salute mentale. Infatti, un umore in tensione e negativo sembrerebbe spegnere il cervello, diminuendo a poco a poco concentrazione e memoria.

Infine, il tonno in scatola potrebbe avere degli effetti positivi anche sulla salute dentale e delle ossa grazie al contenuto di sali minerali importanti come il fosforo. Il potassio, invece, aiuterebbe a tenere a bada la pressione sanguigna.

Tutti abbiamo in dispensa del tonno in scatola. Rappresenta un perfetto alimento “salvacena”. Oltre alla celerità con cui si mangia, il tonno in scatola farebbe anche bene. In estate, poi, è perfetto, poiché leggero. A tal proposito, potremmo consumare del tonno in scatola insieme all’insalata di lattuga, arricchendola con un filo d’olio EVO, oppure potremmo mangiarlo insieme all’insalata di pasta.

Dopo aver portato ad ebollizione dell’acqua e averla salata, mettiamo la pasta e aspettiamo il termine della sua cottura. Successivamente, scoliamo e aspettiamo che si raffreddi. Aggiungiamo il tonno in scatola sgocciolato, che sia al naturale o all’olio d’oliva, nonché un formaggio magro come la Feta o la mozzarella. Condiamo con un filo d’olio EVO e un pizzico di pepe bianco e l’insalata di pasta è pronta. In questo piatto vi sarebbero carboidrati, proteine e grassi buoni. Potrebbero esservi anche le fibre, qualora optassimo per la pasta integrale.

In ogni caso, invitiamo a consultare esclusivamente il medico per avere maggiori informazioni, in quanto quest’articolo non intende sostituirsi al suo parere.

