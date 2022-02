Potenti e igienizzanti ecco le migliori scope a vapore sul mercato e le caratteristiche le stanno facendo preferire

Da qualche anno si erano conquistate fette di mercato importanti e spazi delle nostre case. Con quello che sta accadendo e la ricerca continua di igienizzazione, ancora di più. Stiamo a parlando delle scope a vapore. Un elettrodomestico in cui hanno sempre creduto anche le aziende italiane, con prodotti al vertice dei mercati internazionali. Producono ed espellono acqua super calda e già questo fa di loro un oggetto davvero utile. Soprattutto se in casa ci sono animali e bambini. Quando i pavimenti e le superfici sono dei perenni campi di battaglia e occorre dichiarare guerra ai batteri. Statistiche alla mano, cerchiamo di capire quali sono in base alle vendite quelle preferite e più acquistate dagli italiani.

Come quando scegliamo un hotel o un ristorante, ecco che ci siamo basati sul rapporto qualità prezzo espresso dal cliente nei famosi giudizi on line. Ormai una vera e propria buona abitudine, quella di consultare i giudizi della gente prima di prenotare e acquistare. Anche gli italiani hanno finalmente imparato a fare come gli stranieri: affidarsi al giudizio del web. D’altronde, parliamoci chiaro: se ci sono 1.000 giudizi e 950 sono più che positivi, potremmo anche fidarci.

Una delle scope a vapore più votate del web è la “Vileda Steam”. In vendita nei negozi di elettrodomestici, ma anche comodamente su internet, è apprezzata per la sua leggerezza. Siamo sotto i 4 kg per questo modello che, con la piastra triangolare, arriva a pulire ogni angolo di casa. Con un cavo che supera di molto i 5 metri, se ne va per la casa a fare il suo dovere, senza il continuo attacca e stacca dalle prese. 0,4 litri d’acqua nel serbatoio per dichiarare guerra eterna ai batteri. In soli 15 secondi dall’inserimento dell’acqua, la scopa è pronta a uccidere tutti i nemici della casa. Prezzo dai 70 euro in su.

Rowenta divenne famosa col suo motto: “Per chi non si accontenta” e il suo “Clean & Steam” sembra in effetti molto apprezzato. Prodotto che aspira e lava, con 2 funzioni efficaci in un unico elettrodomestico. In questo caso il peso sorpassa i 5 kg per il doppio serbatoio. L’acqua si scalda in circa 30 secondi e il cavo supera i 7 metri. Prezzo attorno ai 200 euro.

Potenti e igienizzanti ecco quelle che sono le migliori scope a vapore, concludendo con l’Ariete 4164. Una scopa jolly multifunzione, che il pubblico acclama per il suo potenziale di pulizia di ogni tipo di pavimento. Genera vapore in 18 minuti e ha un cavo che si estende per 5 metri. Una delle più leggere in assoluto con i suoi poco più di 2,5 kg che la rendono molto apprezzata. Prezzo attorno ai 50 euro.

