Potassio un po’ basso? ecco cosa mettere nel carrello della spesa per soddisfare il fabbisogno giornaliero

Non solo le vitamine ma anche i minerali sono importanti per il nostro benessere. Ecco cosa mangiare per contrastare e prevenire pericolose carenze

Per garantirci un’esistenza serena lontana da fattori di rischio per la nostra salute, oltre a sottoporci a regolari controlli, sono fondamentali due regole. Ovvero uno stile di vita attivo e un’alimentazione sana ed equilibrata che apporti i nutrienti necessari per il buon funzionamento del nostro organismo. Mediante gli alimenti infatti si introducono nell’organismo le vitamine ovvero dei micronutrienti necessari che favoriscono lo svolgimento di molti processi biologici.

In particolare sono fondamentali durante la crescita, per il sistema immunitario, nella prevenzione e cura delle anemie, nel funzionamento del sistema nervoso. Proteggono inoltre dai radicali liberi e contribuiscono a mantenere sane le mucose e la cute. Ma oltre alle vitamine, per mantenere in salute il nostro organismo sono fondamentali anche i sali minerali normalmente assunti con acqua ed alimenti. Anche la loro presenza nel nostro corpo è importantissima per le sue funzioni essenziali. Alcuni infatti sono importanti per il sistema osseo, altri per il buon funzionamento di alcuni organi, altri sono necessari per il funzionamento degli enzimi.

Carenza di minerali: ecco cosa può comportare

I sali minerali non producono energia al nostro all’organismo ma sono fondamentali per mantenerlo sano e forte. La carenza di minerali può comportare conseguenze gravi per la nostra salute. Ad esempio carenze di calcio possono comportare crampi muscolari, scarso appetito, anomalie del battito cardiaco e addirittura l’insorgenza dell’osteoporosi con aumento del rischio di fratture ossee. La carenza di minerali per un lungo periodo può comportare pertanto rischi gravi per la salute, come anemie gravi in ipotesi di mancanza di ferro. Ma anche patologie alla tiroide, alterazioni del sistema nervoso e cardiaco. Un’alimentazione sana e variegata ricca di frutta e verdura può sicuramente contrastare eventuali carenze di minerali.

Se abbiamo il potassio un po’ basso ecco cosa mettere in tavola per aiutare il nostro organismo

Un minerale molto importante per il nostro organismo è sicuramente anche il potassio, coinvolto nello svolgimento di molteplici fenomeni all’interno del nostro corpo. In particolare contribuisce alla regolazione dei fluidi e dei minerali all’interno e all’esterno delle cellule. Aiuta a mantenere la pressione arteriosa nella norma, partecipa alla contrazione muscolare, compresa quella del cuore. Pertanto è fondamentale per la normale funzione del muscolo cardiaco. Inoltre può ridurre la perdita di tessuto osseo che si verifica durante l’invecchiamento.

Il fabbisogno giornaliero di potassio raccomandato per la popolazione adulta è di 3.900 mg al giorno. Una carenza di potassio può comportare stanchezza, difficoltà a respirare, crampi muscolari, sensazione di debolezza. In caso di lieve carenza, si può correre ai ripari aumentando il consumo di alimenti ricchi di potassio, ovviamente sempre dopo aver consultato il medico. Le principali fonti le ritroviamo nella natura, ovvero nella frutta e verdura e nei legumi. Tra gli ortaggi da preferire, rientrano il sedano rapa, carciofi, pomodori, barbabietole, cavolfiore e cavoletti di Bruxelles. Tra la frutta, oltre alla banana che ne contiene circa 525 mg, troviamo anche il melone tipico di questo periodo estivo. Bastano 3 fette di melone per apportare circa 500 mg di potassio. Mentre tra i legumi, i fagioli sono un’ottima fonte. Pertanto se abbiamo il potassio un po’ basso ecco cosa inserire nel nostro carrello della spesa e contrastare eventuali carenze.

Lettura consigliata

Questo pesce senza spine è ideale per bambini ed anziani grazie alle sue incredibili proprietà: preparalo così