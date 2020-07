Poste Italiane, da oggi si potrà richiedere la successione con un solo click. Parte il nuovo servizio di Poste Italiane per la richiesta online dell’avvio delle pratiche di successione. I cittadini avranno la possibilità di avviare in modo telematico la pratica di successione dal loro computer. Dunque, non sarà più necessario doversi recare fisicamente alle Poste. Il tutto avverrà comodamente da casa. La modalità per inoltrare la richiesta sarà veloce e semplice. Vediamo più nel dettaglio allora come funziona la nuova proposta di Poste Italiane. Da oggi si potrà richiedere la successione con un solo click.

Come procedere con il nuovo servizio offerto da Poste Italiane

Come detto con Poste Italiane, da oggi si potrà richiedere la successione con un solo click. La modalità con cui richiedere l’avvio delle pratiche è molto semplice. Per prima cosa, sarà necessario ottenere la dichiarazione di credito. Questo è il documento che serve per presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate. Basterà accedere alla propria pagina personale sul sito di Poste Italiane e compilare la parte anagrafica. Verranno dunque richiesti i dati anagrafici, alcuni documenti e l’Ufficio Postale di riferimento.

Se non si è registrati, sarà sufficiente trasmettere i propri dati, creando un account sul sito delle Poste.

Una modalità semplice e sicura

Dopo aver ricevuto la Dichiarazione di Credito, ci si potrà recare nell’Ufficio Postale per presentare la Dichiarazione di Successione con i documenti originali.

In questo modo i tempi saranno notevolmente ridotti. L’idea è nata per permettere ai clienti di sentirsi maggiormente sicuri in un periodo particolare come questo. Poter avviare le pratiche da casa e dover solo consegnare i documenti una volta ricevuti, infatti, farà diminuire notevolmente i cittadini in fila alle Poste. In questo modo, si garantiscono sicurezza e distanziamento sociale.

Dunque, questa è la nuova proposta di Poste Italiane. Da oggi si potrà richiedere la successione con un solo click. La nuova modalità ha già preso piede in alcune regioni. Tra poco si estenderà a livello nazionale.