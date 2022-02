Poste Italiane avverte che perderà questa importante opportunità chi non invia la domanda entro il 27 febbraio

Animo e costanza con competenza e passione sono gli ingredienti comuni del successo professionale. Ai più giovani però in aggiunta viene richiesta tanta pazienza soprattutto perché il mercato del lavoro chiede esperienza. Proprio per questo il nostro legislatore mette a disposizione delle aziende degli strumenti per consentire di formare figure specializzate tra l’altro risparmiando sui costi sociali. La formazione specialistica, infatti, in prevalenza universitaria, in Italia ha un vero e proprio ritardo. Lo chiamano mismatch culturale e indica la differenza tra ciò che chiedono le aziende e ciò che offre l’università in termini di giovani laureati.

In pratica sembra che ci siano diverse richieste di lavoro specialistico e pochi laureati. Pertanto per colmare questo divario spesso si utilizzano strumenti come i contratti di apprendistato professionalizzante. Un esempio è quello di questa famosa istituzione scesa sul mercato del lavoro. Infatti, Poste Italiane avverte che perderà questa importante opportunità il laureato che non invia il proprio curriculum entro la fine di febbraio.

In cosa consiste l’apprendistato professionalizzante?

Si tratta di un contratto lavorativo che prevede la formazione specifica dell’apprendista svolta sotto la responsabilità di un tutor o del datore di lavoro. È finalizzato ad acquisire specifiche e adeguate competenze in uno specifico settore professionale. Questo contratto ha una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 3 anni. Terminato il periodo di apprendistato professionalizzante il giovane viene assunto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la retribuzione, agli inizi è pari al 60% di quella prevista per il livello in cui si è assunti. È previsto poi l’aumento nel corso degli anni fino al 100%. Nonché al 35% per le ore dedicate alla formazione. Gli apprendisti, inoltre, godono delle medesime tutele previste per i lavoratori dipendenti.

Poste Italiane avverte che perderà questa importante opportunità chi non invia la domanda entro il 27 febbraio

Poste Italiane recentemente ha pubblicato questa importante proposta di inserimento nel mondo del lavoro per tanti giovani laureati. In particolare i giovani candidati che supereranno poi l’iter selettivo potranno diventare un consulente finanziario di Poste Italiane. Gli interessati dovranno semplicemente inviare la loro candidatura e, in relazione alle specifiche esigenze dell’azienda, saranno contattati per partecipare ad un Virtual Recruiting Day. Quest’ultimo è un evento online di presentazione dell’Azienda.

Nei giorni successivi all’evento, inizierà l’iter selettivo e qualora si superasse, il candidato potrà essere assunto con contratto professionalizzante. Inoltre sarà coinvolto in percorsi di affiancamento e formazione. Pertanto Poste Italiane avverte che perderà questa importante opportunità chi non invierà la propria candidatura entro il 27 febbraio 2022.

Si tratta davvero di un’importante occasione per tanti giovani laureati che potranno diventare dei consulenti finanziari di un gruppo importante e solido come Poste Italiane.

