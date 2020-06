Post Covid-19, in arrivo pandemia tumorale. Ecco i farmaceutici da investimento

Oggi è un’ottima giornata per comprare a sconto le azioni di alcune società del settore farmaceutico già evidenziate da ProiezionidiBorsa come Sanofi e Pfizer. Probabilmente saranno in grande evidenza Post Covid-19 nei prossimi anni a causa del proliferare di tumori tra gli individui che hanno contratto il coronavirus. Queste tristi evidenze hanno portato in ebollizione il titolo della spagnola Pharma Mar (MSE:PHM) , una delle società farmaceutiche quotate all’Ibex 35 e tra le migliori per diversificare i propri investimenti nell’anno in corso. Il titolo sta prendendo fiato per la prima volta dopo una corsa senza sosta che l’ha portata a 6,13 euro per azione dai 3,89 dello scorso 2 gennaio.

Specializzata in antitumorali e test per diagnosi

La piccola società è nata per scissione dal gruppo Zeltia. Dal 1998 ha compiuto grandi passi nel settore della ricerca di principi attivi negli oceani e nel 2009. Si è vista approvare la commercializzazione a livello europeo di Yondelis. Questo farmaco è efficace per il trattamento del carcinoma ovarico. Sul mercato australiano Pharma Mar commercializza con successo anche Apdilin, un farmaco per il mieloma multiplo. La società, che commercializza test per diagnosi di 20 tipi diversi di virus, recente si è messa a produrre anche test per il coronavirus.

Post Covid-19, nuovi prodotti per tumori ai polmoni

Ma con la pandemia tumorale in arrivo, ecco perché Pharma Mar è sicuramente tra i migliori farmaceutici da investimento. L’unita Genomia di Pharma Mar ha annunciato il 17 maggio 2017 un accordo con Singapore Specialized Therapeutics Asia. L’intenzione è quella di commercializzare la lurbinectedina, un farmaco per la cura del carcinoma polmonare, un tumore diagnosticato come malattia avanzata, spesso metastatica. Ogni anno in 12 Paesi dell’Asia vengono segnalati pi di 15 mila nuovi casi di cancro al polmone ma questo numero si decuplica ora alla luce della pandemia di coronavirus in tutto il mondo.