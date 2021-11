Sono sempre di più le pubblicità che vendendo materassi ci mostrano i possibili pericoli degli acari. Questi orrendi e schifosi parassiti che infestano la nostra casa in qualsiasi angolo. E decisamente puntare sul pericolo che possiamo correre quando ce ne andiamo a letto, potrebbe rivelarsi una tecnica vincente. Ricordiamo infatti che proprio lì dove noi mettiamo viso e corpo, potrebbero esserci migliaia di esseri potenzialmente pericolosi per la nostra salute. Possono deporre anche 500 uova nel nostro letto questi insetti che potrebbero minacciare la nostra salute. Cerchiamo di andare a capire chi e cosa sono e perché rappresenterebbero una minaccia per tutta la famiglia.

Possono deporre anche 500 uova nel nostro letto questi insetti che potrebbero minacciare la nostra salute

Si chiamano “cimici da letto” e le femmine di questo parassita, grande meno di 1 mm, sono straordinariamente fertili. Le larve ci mettono poco più di due mesi a diventare adulte e iniziare anch’esse la loro vita riproduttiva. Potremmo accorgerci che hanno nidificato nel nostro letto, notando una sostanza biancastra e appiccicosa. Sono proprio i loro depositi di uova, da eliminare immediatamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un problema che va risolto velocemente e concretamente

Il problema delle cimici da letto è che contagiano tutto quanto viene messo proprio sui letti. Se noi adulti spesso lasciamo il pigiama, i nostri figli sul letto lasciano proprio di tutto. E su questi tessuti, una volta scoperto di avere l’invasione delle cimici da letto, dovremmo andare ad agire. Il che vuol dire:

sterilizzare il materasso, se non addirittura cambiarlo;

utilizzare un prodotto disinfettante di altissima qualità, ma estrema sicurezza, per trattare abiti e corredo del letto;

utilizzare una vaporizzazione a secco per eliminare la presenza delle cimici da letto.

Come sterilizzare il materasso in maniera casalinga

Parlando di pulizie e di materassi, vale la pena vedere anche un sistema che utilizzavano le nostre nonne per cercare di mantenere igienizzati i materassi. Parliamo ovviamente di epoche in cui non c’erano le tecnologie avanzate di oggi e i cosiddetti materassi e materiali anti-acaro. Comunque, un modo ancora efficace per garantirci perlomeno la pulizia del materasso è quello di utilizzare aceto e il succo di limone. Mescolando circa mezzo bicchiere di aceto e il 30% di succo di limone, andremo a creare una soluzione che ci aiuterà nella nostra missione. Utilizziamo un panno pulito e strofiniamo il nostro rimedio sulla superficie del materasso. Lasciamo che agisca per un paio d’ore e quindi passiamo ad asciugare.

Approfondimento

3 errori che facciamo sempre in casa ma non dovremmo mai fare per non riempirci di insetti