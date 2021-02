Una delle maggiori preoccupazioni sull’auto è la possibilità di un eventuale furto. Specie quando il parcheggio è incustodito e l’assenza è prolungata nel tempo, il timore di subire un furto del veicolo è importante.

Non molti sanno tuttavia che, con poche decine di euro, è possibile acquistare un dispositivo staccabatteria utile a scongiurare questi e altri problemi dell’auto. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende cioè dimostrare che talvolta possono bastare pochi euro per evitare un furto dell’auto o che si scarichi la batteria.

Il dispositivo staccabatteria

Lo staccabatteria è una sorta d’interruttore (per ovvie ragioni nascosto), che è possibile installare all’interno dell’auto. Premendo un semplice pulsante, cioè, è semplice attivare una sorta di meccanismo antifurto davvero efficace. Questo perché l’interruttore non fa altro che isolare l’alimentazione di un veicolo a motore.

Tale circuito d’alimentazione torna a funzionare solo una volta premuto nuovamente l’interruttore. Ne esistono davvero diversi modelli, differenti in grandezza e funzioni. Tutti condividono però la stessa base di funzionamento.

Come funziona lo staccabatteria

Grazie a questo dispositivo, possono bastare pochi euro per evitare un furto dell’auto o che si scarichi la batteria. Tramite la pressione sul pulsante nascosto, è possibile isolare la batteria dall’impianto e quindi rendere inutile ogni tentativo di sottrazione dei veicolo.

Quando un malintenzionato prova a mettere in moto l’auto per scappare con la refurtiva non riesce nel suo intento perché l’auto non è alimentata. Oltre che “a interruttore”, il dispositivo staccabatteria può essere “a morsetto”, ma il funzionamento è pressoché identico.

Altri importanti vantaggi

Ma questo non è l’unico vantaggio del dispositivo. Esso è molto utile quando il veicolo rimane fermo per periodi prolungati di tempo. Così facendo, la batteria inutilizzata (e quindi non ricaricata) per molto tempo, non diventerà scarica.

Non a caso, questo dispositivo è utile anche per mezzi agricoli e barche che, per la loro stagionalità d’utilizzo, restano fermi per mesi. Insomma, un investimento minimo per un dispositivo pratico che risolve tanti problemi dell’auto.