In un recente articolo, abbiamo analizzato i rischi che corriamo percorrendo una corsia di emergenza. Le sanzioni per chi commette un’irregolarità sulla strada sono spesso molto severe. Sia per l’importo delle contravvenzioni che per il rischio di perdere dei punti dalla patente. Proprio per salvaguardare patente e portafoglio, vogliamo fare chiarezza su un dubbio che molti utenti della strada si pongono. Posso parcheggiare la moto nello spazio riservato alle automobili? Ovviamente i motociclisti penseranno di poterlo fare, mentre gli automobilisti spereranno il contrario.

Non è sempre facile, però, capire cosa dice la legge in materia di circolazione stradale. La normativa è infatti assai complessa. Il D.P.R. 495/92 integra il D.Lgs 285/92, noto anche come Codice della Strada. Inoltre, trattano la materia anche il D.M. 236/1989, il D.P.R. 503/1996 e la Direttiva del 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici. Vediamo quindi di capire chi può parcheggiare negli spazi per le auto.

Una prassi diffusa ma vietata

Chiariamo subito che parcheggiare un motoveicolo sul marciapiede è una prassi molto diffusa nelle grandi città, ma è vietato dalla legge. L’articolo 158 del CdS, vieta infatti sosta e fermata sui marciapiedi salvo diversa segnalazione. Quindi, se non trovate un cartello che lo consente espressamente, non potete transitare con la moto sul marciapiede.

Tantomeno lasciarla parcheggiata. Le sanzioni vanno da 41 a 163 euro. Cerchiamo ora di capire se invece posso parcheggiare la moto nello spazio riservato alle automobili. Da un’attenta analisi delle molte norme a riguardo, non emergono particolari divieti per il parcheggio delle moto. In linea di massima, quindi, valgono le regole previste per le autovetture. Per questo motivo è necessario prestare attenzione ai cartelli ed ai relativi divieti ed obblighi. Ricordiamo, infatti, che le strisce di parcheggio bianche indicano uno spazio gratuito. Le strisce blu delimitano invece gli spazi di parcheggio a pagamento.

Posso parcheggiare la moto nello spazio riservato alle automobili?

Le regole per parcheggiare le moto sono quindi analoghe a quelle relative alle automobili. Dovremo fare molta attenzione ai divieti, ad esempio in prossimità di scuole od ospedali. Oppure in corrispondenza di passi carrai dotati dell’apposito cartello. I Comuni possono prevedere spazi di parcheggio per le sole motociclette o riservati alle automobili. Anche in questo caso la segnaletica verticale ci aiuterà ad individuare le possibili restrizioni. In mancanza di un esplicito divieto locale, la normativa non vieta alle moto l’accesso alle aree di parcheggio. Insomma, posso parcheggiare la moto nello spazio riservato alle automobili, a meno che vi sia un cartello di divieto. Se il regolamento comunale equipara autoveicoli e motociclette in materia di parcheggi, entrambe dovranno pagare la sosta sulle strisce blu.