Posso lavare i vestiti di seta in lavatrice? Si, ma fate attenzione a una cosa. Esistono moltissimi tessuti che sono pregiati. Tra questi la seta ovviamente insieme al cashmere e la lana. Quindi come devo lavare la seta? In lavatrice va bene o devo farlo per forza a mano?

Posso lavare i vestiti di seta in lavatrice? Si, ma fate attenzione a una cosa

È solito pensare che i capi in seta si lavino solo a secco affidandoli alla propria tintoria di fiducia, ma questo non è del tutto vero. Perché infatti si possono lavare anche comodamente a casa. Come prima cosa da fare è leggere l’etichetta. Infatti sull’etichetta c’è scritto che la seta si può lavare anche in lavatrice. In caso contrario allora dobbiamo per forza lavarla a mano.

Quali sono i procedimenti per lavare la seta in lavatrice?

Se si possiede una lavatrice moderna è possibile impostare il lavaggio specifico per la seta oppure impostare un lavaggio a freddo non oltre i 30° utilizzando un detersivo delicato. Per evitare che la seta si danneggi all’interno della lavatrice, è consigliato avvolgere il capo in una retina oppure in un copri guanciale evitando abrasioni al tessuto.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

E a mano?

Il lavaggio a mano è sicuramente il metodo più delicato per trattare la seta. Basta utilizzare dell’acqua tiepida, un detersivo delicato per i lavaggi a mano o uno shampoo per bambini e lasciare il capo ammollo per qualche minuto. Non strofinare energicamente la seta, questo vanificherebbe tutte le premure adottate in precedenza.

La seta si può stirare?

Anche se risulta difficile crederlo, ci sono casi in cui i capi in seta si possono stirare. Ovviamente, questo deve essere riportato sull’etichetta dell’abito. Per stirare la seta bisogna impostare al minimo la temperatura del ferro e poggiare sul capo un panno in cotone. In questo modo il calore è controllato e distribuito nel modo giusto e non danneggia il tessuto in nessun modo.