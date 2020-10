In un recente approfondimento, abbiamo visto in che modo e in che percentuale possiamo detrarre le cure termali dal nostro 730. In questo articolo, vogliamo invece parlare delle spese effettuate per curare il nostro aspetto. Insomma, posso detrarre l’estetista dalle tasse? E la chirurgia estetica? Alcune interessanti novità arrivano dalle prime indiscrezioni sulla prossima Legge di Bilancio. La manovra conterrà una serie di iniziative volte a contrastare l’evasione fiscale attraverso l’uso di strumenti di pagamento tracciati.

Sembra quindi che i contribuenti potranno scaricare molte spese quotidiane se abbandoneranno l’abitudine a pagare in contanti. Insomma, una cena al ristorante, l’intervento dell’idraulico o una seduta dall’estetista potrebbero comportare un beneficio fiscale. A patto di saldare quanto dovuto con carte di pagamento, assegni, bonifici o applicazioni di pagamento. Il Governo ha ancora una serie di ipotesi in fase di studio. Ma le aliquote di detrazione potrebbero aggirarsi tra il 10 ed il 19% della spesa effettuata.

La lotta al contante

L’obbiettivo dichiarato dall’Esecutivo è ridurre al minimo le transazioni in contanti. Per ridimensionare l’abitudine degli italiani ad usare le banconote, il Governo vuole utilizzare sia obblighi che incentivi. Per le transazioni di importo superiore a 2.000 euro, infatti, vige l’obbligo di servirsi di strumenti di pagamento tracciati. In caso contrario le sanzioni possono essere molto salate. Per le piccole transazioni, invece, non esiste ad oggi alcun divieto. Ma solo incentivi, ovvero la possibilità di detrazione e ulteriori e immediati vantaggi economici come cash-back e la cosiddetta lotteria degli scontrini. Per chi pagherà con mezzi tracciati le spese dell’estetista potrebbero, quindi, esserci ben due vantaggi. Una detrazione fino al 19% dell’importo pagato e l’accesso all’estrazione tramite il meccanismo della lotteria. Insomma, non solo posso detrarre l’estetista dalle tasse ma posso anche vincere un premio.

Posso detrarre l’estetista dalle tasse?

Ovviamente attendiamo l’ufficialità, che arriverà probabilmente nelle ultime settimane dell’anno. La Legge di Bilancio, infatti, è normalmente uno degli ultimi impegni per il Parlamento. Non dovrebbero invece esserci novità fiscali in merito alla chirurgia estetica. Resterà quindi valido quanto disposto dalla circolare 7/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate. Questa prevede la detraibilità dei soli interventi volti ad eliminare una menomazione, fisica o funzionale, connessa ad una patologia. Insomma, riprendiamo la domanda iniziale: posso detrarre l’estetista dalle tasse? Possiamo dire che dal 2021 avremo maggiori possibilità di detrarre le nostre spese estetiche. Resteranno fermi, però, gli attuali paletti in merito agli interventi chirurgici.