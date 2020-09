Acquistare una casa per sé e per la propria famiglia è il sogno di tutti noi. I più fortunati possono anche acquistare una seconda abitazione, magari per trascorrere le ferie al mare o in montagna. La casa è il luogo dove passiamo del tempo con i nostri cari. Normalmente è anche la spesa più rilevante che affrontiamo nella vita. Per questi motivi quando acquistiamo un immobile dobbiamo anche gestire una componente emotiva che può giocarci dei brutti scherzi. In questo articolo vogliamo capire cosa succede in caso di pentimento.

A volte infatti ci possiamo rendere conto che la sistemazione è più onerosa del previsto. A questo proposito, ti consigliamo la nostra guida per ristrutturare casa senza spendere nulla. Insomma, posso annullare un contratto di acquisto casa se cambio idea? E nel caso in cui il venditore abbia mentito su alcune caratteristiche dell’immobile, cosa succede?

L’acquisto immobiliare

Comprare casa è semplice, ma bisogna fare attenzione ad alcuni aspetti. Una volta trovato un immobile di nostro gradimento e concordato il prezzo andremo a stipulare un contratto preliminare. Verseremo una caparra in attesa di perfezionare l’acquisto. Da quel momento potremo sottrarci all’acquisto ma perderemo la caparra versata. Alla data convenuta, sottoscriveremo con il venditore un formale contratto presso un notaio. Sarà proprio il professionista ad effettuare le verifiche preliminari, a redigere l’atto di compravendita e ad occuparsi delle relative tasse.

Con la sottoscrizione del rogito diventeremo finalmente proprietari della nostra nuova casa. A questo punto, posso annullare un contratto di acquisto casa se cambio idea? In linea generale la risposta è no. Un atto di mutuo va rispettato con rarissime eccezioni. Una di esse è l’inganno: una compravendita perde di validità se una parte ha ingannato l’altra in maniera evidente e dimostrabile. Un’altra possibile motivazione è la sottoscrizione sotto minaccia.

Posso annullare un contratto di acquisto casa se cambio idea?

Abbiamo visto che sono pochissime le possibili cause di annullamento di un contratto. Quindi non posso annullare un contratto di acquisto casa se cambio idea o mi pento della scelta. La legge infatti, tutela entrambe le parti che hanno concluso una transazione così rilevante. Il pentimento dell’acquirente non può mettere in difficoltà un venditore che, magari, ha già impegnato in altro modo il denaro incassato. L’obbligo di sottoscrizione presso un notaio vuole proprio scongiurare il rischio di truffa e di minaccia verso una parte. Oltre alla motivazione, sussistono altre limitazioni allo scioglimento di un contratto di compravendita immobiliare. Innanzitutto, deve essere esclusivamente l’interessato a richiedere al giudice l’annullamento.

Deve farlo tassativamente entro cinque anni dalla compravendita o scoperta del dolo. Non potranno quindi richiedere l’annullamento gli eredi, invece il truffato deve poter dimostrare l’eventuale dolo in tempi ritenuti ragionevoli.