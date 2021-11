Nel precedente articolo Evoluzione del sistema economico mondiale e possibili scenari abbiamo cercato di fare un’analisi di come potrebbe cambiare l’attuale sistema economico dominante, ossia quello di stampo neoliberista. Ci eravamo soffermati sulle possibili cause esogene all’umanità. Per un’analisi su queste cause e le nostre conclusioni su di esse rimandiamo appunto a quell’articolo.

In questa sede ci soffermeremo più in dettaglio sulle cause endogene. Cosa tratteremo quindi? Possibili cause endogene ed evoluzione del sistema economico mondiale e possibili scenari. Tra i possibili eventi endogeni rientrano sicuramente le guerre, ma anche moti popolari o di nuove classi emergenti, o decisioni prese dalle classi dominanti, come anche innovazioni tecnologiche dirompenti che vanno a cambiare le regole del gioco.

Vediamoli più in dettagli o qui di seguito.

Tumulti popolari. Nel corso della storia, spesso ci sono stati tumulti popolari che in alcuni casi hanno cambiato l’ordine dominante sia da un punto di vista politico che socio economico. Nella Rivoluzione Francese per esempio il popolo, supportato dalla classe borghese emergente riuscì a ribaltare l’ordine precedente basato sull’aristocrazia. La storia offre molti esempi di rivoluzioni con esiti simili a quello Francese, talvolta il popolo viene supportato da un’altra classe emergente, altre volte ci sono potenze straniere che alimentano, finanziano e supportano i moti popolari.

Decisioni della classe dominante. Potrebbe essere anche la classe dominante ad avere la necessità o l’interesse a modificare l’attuale ordine economico. Ciò potrebbe rendersi necessario per eliminare o indebolire concorrenti potenziali o emergenti. Oppure potrebbe essere necessario per perseguire un controllo più efficiente o efficace del potere, oppure per svariati altri motivi.

Innovazione tecnologica. L’innovazione tecnologica nella storia ha spesso agito da volano per introdurre un nuovo ordine o modificare radicalmente quello in essere. Si pensi alla rivoluzione industriale e all’invenzione della macchina a vapore per esempio. Oggi l’innovazione tecnologica è così avanzata da poter supportare una nuova forma di moneta. L’introduzione di una nuova moneta, porterebbe con sé delle nuove regole e di conseguenza potrebbe supportare un cambio di paradigma nell’attuale modello dominante. Si pensi anche se si riuscissero a trovare delle nuove forme di energia illimitate, non inquinanti e disponibili per tutti? Oppure, cosa che è già ad uno stato avanzato, la possibilità di importare materie prime dallo spazio in modo economicamente conveniente.

Possibili cause endogene ed evoluzione del sistema economico mondiale e possibili scenari

Guerre. Il discorso guerre ha sempre rappresentato un possibile catalizzatore per stabilire nuovi ordini economici e di potere. Si pensi alla caduta dell’Impero Romano che ha condannato l’umanità a passare dalla civiltà latina, figlia ed erede di quella classica, a quasi mille anni di medioevo. Ebbene, l’ordine politico economico ed il potere si basavano sulle regole che disciplinavano il funzionamento di Roma. Una volta crollata Roma a causa delle invasioni barbariche, chi poteva imporre e garantire quelle regole?

Si pensi solo come esempio se durante la guerra fredda avesse prevalso il blocco del Patto di Varsavia. Come si sarebbe evoluto l’attuale modello neoliberista? E soprattutto sarebbe rimasto in vita o sarebbe stato spazzato via? E in quel caso che ne sarebbe stato per esempio della proprietà privata, del libero mercato o dei mercati finanziari?

Sebbene le guerre rappresentino un possibile catalizzatore per cambiare un ordine economico a livello globale, riteniamo i rapporti di forza tra le odierne superpotenze ed i loro alleati, sostanzialmente bilanciate, o quanto meno non troppo sbilanciate da far intravedere una facile e veloce vittoria da una parte a scapito dell’altra. Per quanto tesi possano diventare i rapporti internazionali, riteniamo che nessuno deciderà mai di entrare in guerra contro un nemico armato di testate nucleari, anche se la perversione umana talvolta nella storia ha superato ogni possibile previsione.

Conclusioni

Abbiamo trattato in questo articolo le principali cause endogene, di un possibile cambiamento di sistema economico. Nel prossimo articolo cercheremo di fornire alcuni elementi utili al lettore ed all’investitore, per cogliere i segnali di cambiamento del sistema economico dominante. I più attenti noteranno che alcuni segnali di cambiamento sono già osservabili.

Se i cambiamenti sono quindi già in atto, dove potranno essi condurci? Nel prossimo articolo forniremo qualche elemento in più per poter azzardare una risposta.