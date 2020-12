Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per i lavoratori autonomi la Legge di Bilancio 2021 potrebbe portare interessanti novità economiche. Un emendamento alla Legge prevedrebbe un aiuto economico per gli iscritti alle casse separate dell’INPS e anche la decontribuzione totale per un anno. Vediamo in cosa consiste il possibile sussidio fino a 6.516 euro per il 2021 per queste categorie di lavoratori.

Un emendamento alla Legge di Bilancio prevede un aiuto per gli autonomi

L’ipotesi al vaglio del Parlamento è di introdurre un sussidio per il prossimo anno per le partire IVA. Al sussidio si aggiungerebbe una decontribuzione totale per tutto il 2021.

Le ipotesi allo studio prevedono alcune condizionalità per ottenere questi benefici. Prima di tutto sarebbero rivolti solamente agli autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS. Questi dovrebbero avere un reddito inferiore ai 50mila euro.

Per individuare il parametro per l’erogazione del sussidio, il Viceministro all’Economia Antonio Misiani, ha ipotizzato la possibilità di fare riferimento all’ISCRO. Un acronimo terribile che sta per Indennità Straordinaria di Continuità Territoriale e Operativa.

Per calcolare gli aventi diritto al sussidio, Misiani ipotizza di prendere in considerazione la media dei redditi realizzati nei precedenti 3 anni.

Possibile arrivo di un sussidio fino a 6.516 per il 2021 per queste categorie di lavoratori

Secondo i calcoli, in base a questi parametri, la platea degli aventi diritto potrebbe arrivare a 300mila autonomi. Nell’emendamento presentato alla Legge di Bilancio, l’importo del sussidio dovrebbe essere individuato seguendo questi calcoli.

Il primo parametro da calcolare è la media del reddito dei tre anni precedenti quello del calo. Il secondo parametro è il reddito dell’anno precedente la richiesta. Il valore finale si ottiene sottraendo il secondo parametro dal primo e dividendo per due.

Supponendo di presentare la richiesta nel 2021, si dovrà calcolare la differenza della media dei redditi del triennio 2017/2018/2019 con il reddito del 2020. L’importo finale del sussidio sarà il 50% del valore ottenuto da questo calcolo. La cifra massima erogabile sarà di 6.516 euro per sei mesi.

Ricordiamo che per questo sussidio è inserito in un emendamento alla Legge di Bilancio 2021, quindi deve essere approvato. In teoria ci sarebbe accordo tra tutte le forze politiche. Lo scoglio da superare è quello delle coperture. Occorre individuare le risorse che permettano l’erogazione di questi benefici.

