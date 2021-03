La salute passa prima di tutto attraverso l’alimentazione, dove la qualità dell’acqua gioca un ruolo molto importante. Bere un’acqua buona è importante per la salute e il benessere del corpo. Eppure come è possibile che pochi conoscano quest’acqua italiana veramente unica al mondo?

Le virtù dell’acqua

L’acqua ha la capacità di depurare il corpo. Con essa vanno via le tossine e le sostanze dannose accumulate nell’organismo. L’acqua arriva in ogni angolo del nostro corpo nutrendo ogni singola cellula e ripulendo tutto il nostro corpo.

L’acqua dei rubinetti è certamente potabile, ma la qualità dell’acqua non si giudica solo dal fatto che si possa bere. Quella che presentiamo è un’acqua veramente unica.

Possibile che pochi conoscano quest’acqua italiana veramente unica al mondo?

Ha vinto il premio internazionale delle acque in bottiglia e perciò riconosciuta come la migliore acqua in tutto il mondo. Si è classificata al primo posto del 29mo concorso Berkeley Spring International Water Testing negli USA.

È un’acqua della Sardegna che sgorga dai monti della Gallura, un posto da sempre puro, un luogo per secoli considerato sacro chiamato appunto “la montagna di Dio”. Non a caso in quelle terre ci sono molti ultracentenari.

Le qualità

La sua qualità dipende dal fatto che a 300 metri di profondità viene filtrata dal granito in un ambiente incontaminato e che dona all’acqua le sue caratteristiche uniche.

E’ fresca ed equilibrata di elementi come ferro, potassio, iodio, magnesio, zinco, fosforo che sono utili per le varie funzioni dell’organismo. Ha un effetto diuretico e depurativo per il fegato, oltre ad essere ricca di calcio per le ossa.

È un’eccellenza italiana esportata in tutto il mondo dagli Stati Uniti alla Norvegia che dimostra la qualità delle terre della nostra Penisola. Un’acqua molto ricercata e apprezzata in tutto il mondo.

Da leggere attentamente anche cosa succede se non si beve correttamente l’acqua.