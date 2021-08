Tutto continua a procedere come da percorso campione e ora le attese sono per una possibile accelerazione dei mercati fino a venerdì.

I mercati continuano ad assecondare la tendenza dei grafici e il premio per il rischio a favore e a non dare importanza ai rumori di fondo che ogni tanto turbano questa situazione di equilibrio.

Per questo motivo continuiamo a ribadire che fino a quando non si formeranno swing ribassisti, non abbiamo ragione per discutere di eventuali pericoli che al momento non condizionano le sorti dei prezzi.

Alle ore 18:54 della giornata di contrattazione del 10 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.762

Eurostoxx Future

4.187

Ftse Mib Future

26.200

S&P 500 Index

4.439,10.

La salita continua nonostante la previsione annuale sia entrata in una fase ribassista

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 6 agosto.

Previsione per la settimana del 9 agosto

Atteso il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino alla giornata di venerdì. Lo scenario continua a essere confermato anche dopo l’odierna giornata di contrattazione.

Possibile accelerazione dei mercati fino a venerdì. I livelli che manterranno il trend al rialzo

Quali sono i livelli che manterranno la nostra view intatta?

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’11 agosto inferiore a 15.541.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’11 agosto inferiore a 4.132.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’11 agosto inferiore a 25.915.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’11 agosto inferiore a 4.372.

Quale operatività di trading mantenere per mercoledì?

Mantenere i long multidays sugli indici analizzati.

Come al solito si procederà per step.