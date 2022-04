Alcuni film gettano luce su alcuni temi davvero importanti, soprattutto quando si tratta di film storici che raccontano una storia vera o che mettono di fronte a realtà spesso ignorate.

Oggi conosciamo un film che si può vedere su diverse piattaforme streaming, e che è appunto una pellicola socialmente impegnata. Non tratta dei giorni nostri, ma di eventi passati che fanno sentire il loro peso ancora oggi.

Dunque possiamo vedere in streaming un film che parla in maniera intelligente di un tema estremamente importante, andiamo a conoscerlo e scopriamo l’impatto che ha avuto.

La pellicola da Oscar

Nel 2019, il vincitore del premio Oscar per il miglior film è stato “Green Book”, e si tratta di un premio decisamente meritato. Questa pellicola, ispirata a una storia vera avvenuta negli anni ‘60, parla di segregazione razziale negli Stati Uniti. Il modo brillante in cui tocca questo tema le è valso il plauso di critica e pubblico, e il suo successo è appunto culminato nell’Oscar.

Il film parla di un uomo italo-americano, interpretato da Viggo Mortensen, famoso per essere stato Aragorn nel “Signore degli Anelli”. Il protagonista riesce a ottenere un lavoro come autista di un pianista afroamericano, interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali.

Possiamo vedere in streaming un film che parla di un tema importantissimo e su cui tutti dovrebbero riflettere

L’autista deve portare il pianista in tour, ma nel farlo deve seguire il Green Book, un libretto verde simile a una guida turistica. Questa, però, indicava i ristoranti e gli hotel in cui gli afroamericani erano ben accetti. In quel periodo, infatti, vigeva la segregazione razziale e molti esercenti potevano rifiutarsi di servire clienti di colore. Per questo un afroamericano inventò il Green Book, guida indispensabile per qualunque viaggiatore di colore.

Non vogliamo svelare troppo del film, ma anticipiamo che tra i due protagonisti si svilupperà un rapporto di amicizia che fa capire bene che il colore della pelle non dovrebbe affatto dividere le persone. Purtroppo, però, la segregazione è un evento realmente accaduto e molto ben raccontato in questo film.

Come anticipavamo, “Green Book” ha ricevuto ottime recensioni ed è stato pluripremiato. Oltre all’Oscar come miglior film, ha anche portato Mahershala Ali a vincere la sua seconda statuetta come miglior attore. Insomma, una pellicola di qualità, ben recitata e che ci fa riflettere su un tema importantissimo.

Lettura consigliata

