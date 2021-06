Chi avrebbe mai pensato al latte come una sorta di panacea con così tanti benefici per la pelle?

In realtà il latte è un ottimo lenitivo per la pelle ma ha anche questi pazzeschi utilizzi a cui non avremmo mai pensato.

Possiamo sostituire il detergente viso, la crema da rasatura e la crema lenitiva per punture di zanzare con un solo prodotto che troviamo ovunque e che non serve portare in valigia!

Maschera contro le macchie solari o dell’età: i benefici del latte sulla pelle

Oltre ad essere un’ottima bevanda, il latte alla curcuma ci serve anche per schiarire le macchie scure della pelle dovute al sole o all’età.

L’applicazione topica dell’acido lattico è efficace per combattere la pigmentazione della pelle. La curcuma inibisce la formazione di melatonina, responsabile della formazione delle macchie.

Ingredienti

a) Un cucchiaio di latte;

b) un cucchiaino di polvere di curcuma;

c) un cucchiaino di succo di limone.

Come preparare la maschera antimacchia

Mescoliamo e applichiamo sul viso per 10 minuti. Quindi risciacquiamo con acqua abbondante.

Consigliamo sempre di applicarlo su un lembo del braccio per testare eventuali reazioni allergiche.

La crema da barba con il latte

Una ricetta rapida a cui ricorrere quando in casa non è rimasta più una goccia di schiuma da barba.

Ingredienti

a) Un cucchiaio di latte in polvere;

b) un cucchiaio di acqua;

c) un cucchiaino di zucchero a velo.

Procedimento

Mescoliamo e applichiamo: pronti per il rasoio!

Lo struccante al latte

Il latte è uno struccante eccezionale e molto delicato.

Se, ad esempio, siamo in vacanza e ci accorgiamo di non avere portato con noi lo struccante, possiamo andare al distributore automatico dell’hotel e selezionare una porzione di latte semplice. Ecco che abbiamo recuperato un efficace e delicatissimo struccante fai-da-te.

Lenitivo per le punture di zanzara

Grazie alle proteine del latte, questo prezioso prodotto può essere un toccasana per lenire la zona della cute irritata dalla puntura.

Latte detergente: ecco come usare il latte sulla pelle

Il latte fresco è un ottimo detergente per il viso per tutti i tipi di pelle (non però se tendenzialmente acneica) ed elimina:

a) le impurità liposolubili con l’aiuto dell’enzima lipasi;

b) le impurità a base di proteine ​​con l’aiuto della proteasi;

c) le cellule morte della pelle grazie all’acido lattico.

Dunque, un agente detergente veramente efficace.

I talloni screpolati

Un rapido sollievo per i piedi provati dalle infradito e dai sandali è sicuramente il pediluvio al latte.

Per prepararlo abbiamo bisogno di 1 litro di latte e di quattro cucchiai di amido purissimo.

I piedi ne usciranno rigenerati anche solo dopo 10 minuti!

Se vogliamo alleggerire il beauty case possiamo allora acquistare una bottiglia di latte!

Cliccando qui scopriremo che il latte, grazie alla caseina, può essere utilizzato anche per incollare alla perfezione un piatto rotto.