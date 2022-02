Molti pensano che le arance siano buone solo in una tipica spremuta di stagione oppure caramellate o per preparare un dessert. In realtà, sono moltissimi i piatti salati in cui questo frutto invernale dà quel tocco di colore e gusto che li rende così squisiti.

Tutti, ad esempio, conosceranno il celebre piatto tradizionale delle feste, l’anatra all’arancia, che tuttavia non è particolarmente adatto per un pranzo da preparare al volo. Per questo ci sono molte altre ricette che sorprendono per la loro semplicità e il loro sapore. Vediamone una davvero rapida da preparare, leggera e saporita.

Possiamo servire e mangiare le arance come contorno insieme a questo ortaggio e non solo caramellate al forno e in padella

Senza nulla togliere all’arancia caramellata, questo frutto è squisito anche in un abbinamento insolito per un piatto salato. Si tratta delle arance con i finocchi, un’esplosione di gusto in un contorno sano e leggero. Inoltre, il contrasto tra la morbidezza dell’arancia e la croccantezza del finocchio saprà davvero stupire chiunque. Vera e propria insalata invernale, è ottima soprattutto in abbinamento a piatti semplici a base di pesce, come delle fettine di salmone affumicato.

Per preparare questo contorno tipicamente invernale, per 4 persone serviranno:

5 finocchi piccoli; 1 arancia; olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta.

Come preparare il contorno invernale con arance e finocchi

Per prima cosa, ci si dovrà occupare della preparazione dei finocchi. È importante lavarli bene sotto l’acqua corrente e asciugarli con un canovaccio pulito prima di tagliarli. La parte verde è da eliminare, così come le foglie più esterne, mentre il resto si dovrà tagliare in quattro parti. In questo modo, sarà più semplice eliminare il torsolo e tagliare i finocchi a fettine sottili.

L’arancia, invece, andrà sbucciata, privata delle pellicine bianche e tagliata a spicchi. Sarebbe utile tagliare a metà ogni spicchio per raccogliere il succo d’arancia in eccesso in un’altra terrina. Insieme al succo d’arancia bisogna versare un filo d’olio e aggiungere sale e pepe a piacere. Quindi, si dovranno mescolare bene gli ingredienti con l’aiuto di una forchetta.

Ai pezzetti d’arancia vanno aggiunte le fettine di finocchi e solo all’ultimo bisogna versarci sopra il succo d’arancia condito.

Ecco come possiamo servire e mangiare le arance come contorno a cui aggiungere, a piacere, qualche chicco di melagrana, frutto invernale ricco di vitamina C.

Approfondimento

